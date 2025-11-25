Zahraničí

Fabian Blažek Fabian Blažek
Aktualizováno před 3 hodinami
Mrazivý týden nekončí. V úterý a ve středu napadnou další desítky centimetrů sněhu, a to hlavně na horách. Meteorologové navíc vydali výstrahu na celou středu. V několika krajích na severovýchodě Čech a Moravy hrozí ledovka. Podle dlouhodobé předpovědi ale v příštích týdnech mrazy povolí.

Sněžení pokračuje, a to hlavně na severovýchodě České republiky. "V noci na středu a během středečního dne očekáváme občasné sněžení, které bude zejména na východě a severovýchodě trvalejší a vydatnější," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Výstraha na celou středu platí hlavně pro severovýchod České republiky. Konkrétně pro Liberecký, Královehradecký, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. 

Nejvyšší úterní teploty se budou pohybovat mezi 0 až +4 °C. Přes den pak hlavně na horách může napadnout až 10 centimetrů sněhu. Na Moravě předpověď hlásí déšť nebo mokrý sníh. Ve většině větších měst hrozí občasné sněžení. 

Ve středu bude sněhová nadílka pokračovat. Podle meteorologů bude zataženo až oblačno. Denní teploty zůstanou v rozmezí -2 až +3 °C. Nejnižší noční teploty poklesnou na -3 až +1 °C. Na severu a východě Čech nasněží až 15 centimetrů sněhu. Na horách pak může napadnout až 25 centimetrů čerstvého sněhu. 

Jak bude do Vánoc? 

Do konce pracovního týdne bude na většině území přes den lehce nad 0 °C. Inverze přinese mraky v nížinách a slunečno na horách. Konec týdne bude zase ve znamení mrazivé zimy. Noční teploty klesnou místy až na minus 11 °C a bude hrozit námraza.

Výhled do Vánoc

Meteorologové v úterý zároveň předestřeli, jak se bude počasí vyvíjet v dlouhodobějším horizontu. Byť takový výhled nelze považovat za přesnou předpověď.

V dalších týdnech se podle nich lehce oteplí, noční mrazy už by neměly být tak silné jako v tomto týdnu.

Experti z ČHMÚ předpovídají, že do Vánoc se budou denní teploty držet okolo čtyř stupňů. Sněžit a pršet by pak během adventu mělo mnohem méně než tento týden, hlásí dlouhodobá předpověď .

