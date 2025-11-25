Domácí

Na Staroměstském náměstí vztyčili vánoční strom, brzy se začne s jeho zdobením

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy v úterý v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Během úterního dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční v sobotu. Smrk, který pochází z Děčínska, měřil 26 metrů. Technici ho kvůli převozu zkrátili zhruba o čtyři metry.
Brzy se začne i se zdobením. K rozsvícení stromu dojde v sobotu. Ilustrační foto, rok 2020.
Brzy se začne i se zdobením. K rozsvícení stromu dojde v sobotu. Ilustrační foto, rok 2020. | Foto: Tomáš Vocelka

Podle mluvčí firmy Lenky Růžkové mělo ukotvení stromu malé zpoždění proti původnímu plánu. "Byl velmi široký a proto větve v dolní části trochu trpěly. Budou se ještě vyvazovat nebo doplňovat," řekla. Strom je zapuštěný v šachtě hluboké asi dva metry a upevněný šesti lany ve dvou výškách. Až budou všechny větve vyvázané kvůli bezpečnosti, začnou technici se zdobením.

Ukotvení vánočního stromu

"Letos jsme vybírali barvy, které navodí atmosféru bílých Vánoc. Nejvýraznějšími ozdobami bude 25 bílých světelných koulí různých velikostí o průměru od 50 do 160 centimetrů. Dále bude na stromu 342 klasických vánočních ozdob a přibližně 8,5 kilometrů světelných řetězů," uvedl předseda představenstva Technologií hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Přesný čas prvního sobotního rozsvícení pořadatelé trhů už několik let nesdělují. Chtějí předejít tomu, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí současně. Světelná show se opakuje každý den několikrát.

Vánoční strom pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Na soukromém pozemku stál 62 let. Technici a dřevorubci ho v sobotu za pomoci těžké techniky uřízli a převezli na ho do areálu na severovýchodním okraji Prahy. V úterý po půlnoci s ním vyrazili přes magistrálu, nábřeží Edvarda Beneše a Pařížskou ulici na Staroměstské náměstí.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah vánoční strom Staroměstské náměstí advent Vánoce strom smrk ozdoba

