Možný úder z Běloruska: Lukašenko dává Rusku tanky, přímého zapojení do války se bojí

V březnu se Ukrajina obávala vstupu běloruské armády do války. Nakonec se tak nestalo a po porážce ruských vojsk u Kyjeva na začátku dubna přestalo být zapojení Bělorusů do invaze tématem. Teď se ale znovu vrací: Kreml, který se snaží zvrátit pro Rusko nepříznivý průběh bojů, nutně potřebuje vojáky i techniku.

Zatímco ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci a chce dostat na Ukrajinu další statisíce vojáků, běloruský diktátor Alexandr Lukašenko zatím vyzval jen k povolávání lidí pro práci na poli.

"Mobilizujte studenty, dělníky, státní zaměstnance a další lidi, aby nám to pomohli všechno sklidit," vyzval osmašedesátiletý politik k opatřením, která mají zajistit včasnou sklizeň brambor, cukrové řepy a kukuřice. Předtím, než vstoupil do politiky, byl Lukašenko ředitelem státního statku a vždy tvrdil, že k zemědělství má blízko a rozumí mu.

Povinné povolávání do armády v Bělorusku popřel a uvedl, že to jsou jen fámy, které se vynořily kvůli mobilizaci v Rusku. On se prý nic takového vyhlásit nechystá. Oznámil ale vytvoření takzvaného společného regionálního uskupení vojsk Ruska a Běloruska. Co přesně to znamená, není jasné.

Podle ukrajinské vojenské rozvědky nyní Rusové přemisťují do Běloruska drony zakoupené v Íránu, které využívají k útokům na Kyjev a okolí. Od běloruské hranice je metropole Ukrajiny vzdálená jen asi 120 kilometrů. Zároveň běloruská armáda převáží do Ruska a předává ruským vojákům tanky T-72 a T-90.

Nedostatečná armáda Běloruska

Běloruský opoziční zpravodajský server Naša Niva napsal s odvoláním na své utajené zdroje v běloruském důstojnickém sboru, že armáda není připravena na žádnou ofenzivu proti Ukrajině a na nic takového se ani nepřipravuje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom ve svém videoprojevu v úterý vyzval členské státy skupiny G7, aby poslaly k hranici s Běloruskem mezinárodní pozorovatelskou misi a pomohly ji Ukrajině střežit před možným útokem.

Úderu na Ukrajinu z Běloruska by předcházela skrytá mobilizace či přesuny většího množství ruských vojáků do Běloruska, jak se dělo letos v zimě před ruskou invazí, napsala Naša Niva. "Lukašenko nemůže bojovat s Ukrajinou, protože nemá armádu, který by měla odpovídající početní stavy. Připraveny bojovat jsou pouze speciální síly, jejichž početní stavy jsou na sedmdesáti procentech," řekl listu nejmenovaný důstojník.

"Nevidím možnost, jak se Lukašenko s nepřipravenou armádou vrhne proti Ukrajině. Jeho prohlášení jsou směšná a určená pro ruské publikum," řekl další důstojník, který samozřejmě není v textu jmenován, protože běloruští vojáci s novináři mluvit nesmějí, natož s opozičními a exilovými.

Vázat ukrajinské vojáky

Analytik Rádia Svobodná Evropa Rostyslav Chotin nedávno Aktuálně.cz řekl, že skutečně bojeschopných sil má Lukašenko k dispozici velmi málo, méně než deset tisíc. Přitom jde o elitní jednotky, které zároveň v zemi potřebuje na potlačení možných protestů proti svému režimu, a bojí se, že by o tuto svoji mocenskou oporu na Ukrajině v bojích přišel.

V roce 2020 Bělorusové masivně protestovali a stávkovali proti zmanipulovaným výsledkům voleb, ve kterých Lukašenko podle oficiálně zveřejněných čísel porazil kandidátku opozice Svjatlanu Cichanouskou. Režimní ozbrojené složky následně demonstrace brutálně potlačily a velká část opozice a Lukašenkových kritiků dostala vysoké tresty vězení. Vladimir Putin se tehdy za běloruského diktátora postavil a naznačil, že Moskva nepřipustí předání moci opozici.

Proti válce na Ukrajině protesty v Bělorusku nepropukly, ale partyzánské skupiny několikrát poškodily železnici, po které mířily směrem k frontové linii zbraně a vojenská technika.

Podle serveru Belarus in Focus nyní sousedé Běloruska tlačí na tvrdší postoj Evropské unie a NATO vůči Minsku. Ministr obrany Litvy Arvydas Anušauskas řekl, že Putinovým úkolem pro Lukašenka je vázat co nejvíce ukrajinských vojáků na běloruské hranici, aby nemohli být nasazeni do bojů na východě Ukrajiny. Podle polského ministra obrany Mariusze Blaszczaka by běloruský režim měl být považován za stejného pachatele agrese proti Ukrajině jako ten ruský.

