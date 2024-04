Morálka se zvedá, ale situace dobrá není, říká ukrajinský major. Čeká velký útok Rusů

Teď budeme mít stejné možnosti jako Putin, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz major ukrajinské armády Oleksij Hetmaň. Popisuje, v jak kritické situaci Ukrajinci byli, i to, že ji americká vojenská pomoc zlepší. I tak to podle něj není dobré a v nejbližších dnech a týdnech očekává velkou ruskou ofenzivu.

Ukrajinci se dlouho potýkali s nedostatkem dělostřelecké munice, museli s ní šetřit. To by teď po dodávce americké vojenské pomoci v hodnotě 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionů korun) mělo na nějakou dobu skončit. Podle majora Hetmaně ale americká pomoc neřeší všechny problémy a potřeby Ukrajinců na bojišti.

"Po týdnech, kdy se nám nedostávalo munice a vojáci museli zvažovat, kdy ji použít, je to každopádně velká úleva. Vždyť v některých místech naši obránci odpalovali jeden dělostřelecký granát proti šesti ruským. Teď budeme mít dost granátů. Dostaneme také miny a bojová vozidla pěchoty Bradley," říká Hetmaň v rozhovoru pro Aktuálně.cz přes sociální síť Telegram.

"Putin kalkuloval s tím, že se Rusům podaří prorazit naší obranu, když Američané nepošlou pomoc. Ale teď máme stejné možnosti jako on. Už nemají na velkou ofenzivu moc času," říká důstojník.

Oleksij Hetmaň Major ukrajinské armády

Veterán války na Donbase, která začala v roce 2014

Založil prapor Serhije Kulčického, nasazený do bojů proti ruské armádě hlavně v Doněcké oblasti.

Narodil se v roce 1962. Než se dal na profesionální vojenskou dráhu, vystudoval na univerzitě matematiku a fyziku.

Ukrajinci v druhé polovině května a v červnu očekávají ruský pokus o prolomení fronty. Vybudované opevnění v kombinaci s dodávkami zbraní a munice by však měly podle Hetmaně agresory zastavit.

"Nechci spekulovat, kde zaútočí. Možná to ani oni sami ještě pořádně nevědí a zjišťují, kde by to pro ně bylo nejvýhodnější. Přesun dostatečného počtu vojáků na taková místa jim ale potrvá delší dobu a zaznamenáme ho, pochopitelně se nepřesouvají pěšky," dodává.

Agentura AFP v pátek citovala svůj zdroj z vedení ukrajinských ozbrojených sil, který potvrdil, že v posledních dnech Rusové zesílili raketové útoky na nádraží a železniční uzly. "Snaží se ochromit zásobování blízko frontových linií," píše AFP s odvoláním na svůj ukrajinský zdroj. Podle něj útoky na železnici jsou obvykle známkou přípravy na větší pozemní ofenzivu.

"Pomáhají nám i Češi"

Kromě americké pomoci vítají Ukrajinci i českou iniciativu, díky které by členské státy NATO měly Kyjevu do konce roku dodat přes 800 tisíc kusů dělostřelecké munice. "Zvedne se bojová morálka, nálada a psychické rozpoložení našich vojáků. Když nemáte čím pálit, nemáte kde brát, tak to má velký negativní dopad na bojovou morálku. Pořád sice budeme mít méně granátů než nepřítel, ale už to bude jeden náš na jejich dva až tři," popisuje ukrajinský důstojník.

"Bude to lepší. Naše situace se zásobami munice byla donedávna kritická, teď bych ji označil už jen za ne úplně dobrou. Také díky českému prezidentovi Petru Pavlovi a české iniciativě, která nám pomáhá v zásobování dělostřeleckou municí," dodává Hetmaň.

Ukrajinská armáda nepotřebuje jen zbraně a techniku, ale i lidi. Ukrajinský parlament v dubnu schválil zákon o mobilizaci, jehož cílem je zajistit bojovou přípravu pro ukrajinské muže ve věku osmnácti až šedesáti let. Mobilizace má připravit další půl milion vojáků, nyní jich slouží v ukrajinské armádě v aktivní službě přibližně milion.

Hetmaň tvrdí, že mobilizace je domácím úkolem pro Ukrajince, zatímco úkolem spojenců je dodávat zbraně. "Zákon o mobilizaci vyvolává různé reakce ve společnosti. Jenže je to zákon, musí ho všichni dodržovat. Budou problémy, ale musíme je vyřešit. Musíme mít v záloze dostatečný počet lidí, kteří v případě potřeby nastoupí na frontu a budou umět ovládat zbraně. Rusové se připravují, ale připravujeme se i my," popisuje.

Ukrajinci budují na frontové linii opevnění, což podle majora není jen o hloubení zákopů, ale také o podzemních chodbách, odpadových šachtách i komunikačních prostředcích.

"Nemá smysl spekulovat, co Putinovi stačí"

O konečném cíli ruského prezidenta Vladimira Putina Hetmaň nepochybuje. "Chce zničit ukrajinský stát. Nemá smysl spekulovat, jestli mu stačí Charkov, Záporoží nebo cokoliv jiného. A je jedno, co oficiálně říká, protože to jsou jen samé lži a propaganda. Vzpomeňte si, jak několik dní před agresí v únoru 2022 pořád opakoval, že Rusko žádnou válku nechystá. Putin prostě chce zničit Ukrajinu, tak to musíme brát a bránit se tak, aby se to nestalo," domnívá se.

Ukrajinská vojenská kontrarozvědka počítá s ruským pokusem zaútočit ještě před tím, než dorazí na frontu nové zbraně pro Ukrajinu, na město Časiv Jar nedaleko Bachmutu. Rusové tam soustředili 25 tisíc vojáků.

Detaily o typech zbraní a jejich počtu, které nyní Kyjev díky uvolněné americké pomoci dostane, nejsou známé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale potvrdil, že součástí dodávek jsou rakety ATAMCS s doletem 150 kilometrů, které umožní ničení cílů na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny.

