před 2 hodinami

Moldavský ústavní soud zbavil úřadu prezidenta Igora Dodona, který odmítl rozpustit parlament, jak mu ukládá ústava. Dodon měl do dnešní půlnoci rozpustit parlament, protože se mu v zákonem stanovené lhůtě od únorových voleb nepodařilo sestavit vládu. Úřadující hlavou státu určil ústavní soud dosavadního premiéra Pavla Filipa. Informovaly o tom agentury Reuters a TASS. Moldavský ústavní soud už v sobotu konstatoval, že prezident Dodon musí nejpozději do půlnoci rozpustit parlament, neboť od jeho ustavující schůze uplynula 90denní lhůta, po níž se nepodařilo sestavit vládu. Dodon to však neudělal. Parlamentní volby v únoru sice vyhráli Dodonovi socialisté, nedokázali ale získat většinu.