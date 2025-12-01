Zahraničí

Mladík pronesl na sjezdu mladé AfD plamenný projev, mnohým připomínal Hitlera

ČTK ČTK
před 42 minutami
Velkou pozornost vyvolalo v německých médiích a na sociálních sítích vystoupení jednoho z delegátů víkendového sjezdu, na kterém byla založena mládežnická organizace Alternativy pro Německo (AfD). Řeč, kterou pronesl, podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Média ji označují za zmatenou a bizarní. AfD uvedla, že zahájila proces jeho vyloučení.
Mladá AfD na svém sjezdu.
Mladá AfD na svém sjezdu. | Foto: ČTK

Ve středoněmeckém Giessenu se o víkendu konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická organizace AfD s názvem Generace Německo (GD). Dřívější spolek Mladá alternativa (JU), ve kterém se organizovali mladí příznivci AfD, se sám rozpustil na počátku roku.

Učinil tak poté, co se od něj strana distancovala. Mladé alternativě totiž hrozil zákaz. Za prokazatelně pravicově extremistický považoval tento spolek Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa. BfV považuje za prokazatelně pravicově extremistickou také samotnou AfD.

Proti konání sjezdu o víkendu v Giessenu demonstrovaly desítky tisíc lidí. Podle policie jich bylo 25 tisíc organizátoři z aliance Widersetzen (Odpor) hovoří o více než 50 tisících účastnících. Ministr vnitra spolkové země Hesensko, v níž Giessen leží, Roman Poseck dnes uvedl, že zranění utrpělo více než pět desítek policistů. Už dříve úřady informovaly o zhruba čtyřech desítkách zraněných demonstrantů. Policie podle Posecka zadržela tři lidi.

Nová mládežnická organizace AfD je mnohem úžeji navázaná na stranu. Jejím členem například může být jen někdo, kdo se předtím stal členem AfD. Podle spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové by měla Generace Německo vychovávat "kádry" pro AfD.

Jedním z řečníků na sjezdu byl také Eichwald, který usiloval o zvolení do vedení mládežnické organizace. Jeho řeč podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Hitlera a to použitými slovními obraty, gestikulací i způsobem, jakým Eichwald vyslovoval písmeno R.

Na sociálních sítích se ihned objevily spekulace, zda nešlo o provokaci či komediální skeč. Také jeden z delegátů přímo na sjezdu položil otázku, zda náhodou Eichwald není nasazeným agentem tajných služeb. Řečník to odmítl s tím, že jeho výrazné R je důsledkem toho, že patří k takzvaným ruským Němcům, tedy etnickým Němcům, kteří se vrátili do Německa po pádu Sovětského svazu.

Místní organizace AfD v Herfordu, jejímž je mladý politik členem, dnes uvedla, že jej vyloučila z frakce v tamní městské radě. Zahájila také proces jeho vyloučení ze strany, do které Eichwald vstoupil teprve před několika měsíci.

 
