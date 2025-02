Na barikády! a Smrt fašismu! Zázračné předvolební vzkříšení německé Levice

Skoro nikdo už se stranou Levice (Die Linke) v Německu nepočítal. Propadala se v preferencích, voliče jí přebírala Alternativa pro Německo (AfD) a nová partaj političky Sarah Wagenknechtové, která si založila vlastní seskupení.

Ale krajně levicová Die Linke, která navazuje na postkomunistickou Stranu demokratického socialismu (PDS) z devadesátých let, prožívá před nedělními volbami pozoruhodný comeback. Místo do politického zapomnění si to zřejmě namíří do Bundestagu, dolní komory německého parlamentu.

Dlouhodobě dávaly straně průzkumy jen tři nebo čtyři procenta podpory, teď je to najednou sedm a v jednom průzkumu dokonce devět procent. Analytici vidí za vzestupem energickou šéfku poslaneckého klubu Die Linke Heidi Reichinnekovou. Na sociálních sítích je oblíbená, zveřejňuje tam jednoduchá, úderná a radikální hesla.

Když se křesťanští demokraté pokoušeli v lednu prosadit v Bundestagu návrh na zpřísnění migračních a azylových zákonů s pomocí poslanců Alternativy pro Německo, Reichinneková si stoupla k mikrofonu a křičela Na barikády! Postavme se fašismu v naší zemi! Mnoho sledujících má na TikToku a její strana je populární mezi mladými prvovoliči. Dokonce více než Zelení, kteří bývali v Německu tradičně stranou nejmladších voličů.

Reichinneková a její kolegyně oslovují voliče jako klasická levicová strana. Nezabývají se příliš vztahem k Rusku nebo migrací, ale hovoří o sociálních tématech a vyšším zdanění bohatých. Člen strany Jan Van Aken dokonce vstupuje v mikině s anglickým nápisem Tax the Rich (Zdaňte bohaté). Die Linke se vymezuje proti Alternativě pro Německo, kterou označuje za pohrobky nacismu. "Nedávno jsme si připomněli výročí holokaustu a vy se paktujete s těmi, kteří vyznávají stejnou ideologii jako jeho pachatelé," vyčetla Reichinneková šéfovi křesťanských demokratů Friedrichu Merzovi poté, co jeho návrh na zpřísnění imigrace podpořila AfD.

Die Linke byla tradičně silná v nových spolkových zemích, tedy na území někdejší komunistické NDR. Dokonce vedla vládu ve spolkové zemi Durynsko. Podpora ale postupně klesala a na východě naopak rostla podpora AfD. Stranu oslabil odchod dlouholeté známé tváře, poslankyně Sarah Wagenknechtové. Její nová strana měla dlouho v průzkumech lepší čísla než Die Linke, ale teď se situace obrátila. Wagenknechtová založila kampaň na tom, že Německo musí přestat podporovat Ukrajinu a ukončit sankce proti Rusku, protože obojí vedlo ke zdražení energií a hrozbě pro německou ekonomiku a pracovní místa.

Reichinnekové je sedmatřicet let, narodila se na sklonku komunismu v Halle ve východním Německu. O politiku se podle vlastních slov začala zajímat poté, co byla v roce 2011 na studentské stáži v Egyptě a zrovna tam vypukly protesty proti prezidentu Husnímu Mubarakovi v rámci takzvaného Arabského jara. Levicový deník Die Tageszeitung ji označuje za německou politickou hvězdu sociálních sítí.

Němci si zvolí nový Bundestag v neděli. Favoritem jsou křesťanští demokraté, Alternativa pro Německo je podle průzkumů na druhém místě. Následuje nyní vládní sociální demokracie, Zelení a pak právě Die Linke.

