Vdova po věhlasném králi hazardu sponzoruje Trumpa. Na kampaň dala víc peněz než Musk

Sheldon Adelson začínal jako prodavač novin a žvýkaček v New Yorku, zemřel před třemi lety jako miliardář a vlastník kasinového impéria v Las Vegas, Macau a Singapuru. Vdova po "králi hazardu" a nyní majitelka firmy Las Vegas Sands Corp Miriam Adelsonová pokračuje v jeho podnikání a také v podpoře prezidentského kandidáta republikánů Donalda Trumpa.

Adelsonová patří k největším sponzorům Trumpovy kampaně, dala na ni 100 milionů dolarů (přes 2,3 miliardy korun). Pro srovnání: jeden z nejbohatších lidí světa Elon Musk na ni přispěl oficiálně "jen" 75 miliony dolarů (1,7 miliardy korun).

Miriam Adelsonová má americké a izraelské občanství. Je lékařkou, která se specializuje na léčbu drogové závislosti. Tak poznala na začátku devadesátých let miliardáře Sheldona Adelsona. Jeho syn Mitchell zemřel poté, co se předávkoval heroinem. Majitel největší sítě kasin na světě se pak stal velkým odpůrcem legalizace marihuany, protože s tou jeho syn začínal. A Kamala Harrisová - Trumpova soupeřka ve volbách - řekla, že by legalizaci marihuany podpořila.

Adelsonovi ale mnoho let stojí za Republikánskou stranou a za politiky, kteří se hlásí ke konzervatismu nebo odmítají vysoké daně. Kasinový magnát finančně podporoval George W. Bushe v obou jeho úspěšných prezidentských volbách. V roce 2016 jako jeden z prvních byznysmenů věnoval peníze Trumpovi a podporoval ho až do své smrti v lednu 2021. Před minulými volbami, ve kterých Trump pak prohrál s Joem Bidenem, přispěl republikánskému kandidátovi na kampaň 218 miliony dolarů (5,1 miliardy korun). "Vlastně nejsem velkým příznivcem toho, aby se bohatí lidé snažili ovlivňovat politiku. Ale dokud to je možné, tak to dělám," řekl časopisu Forbes v roce 2012.

Podnikatel také finančně podporoval Izrael a organizace, které se zasazují za americkou podporu židovského státu. Přátelil se s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, a když Trump v roce 2018 podepsal výnos o přestěhování amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, Adelson se zúčastnil ceremoniálu otevření budovy. Adelsonová také na základě přání svého muže nechala pohřbít rakev s jeho ostatky na Olivetské hoře v Jeruzalémě.

V roce 2015 Adelson koupil deník Las Vegas Review-Journal, v reakci na to list opustila většina novinářů. Deník se o rok později stal prvním americkým médiem, které vyzvalo Američany k volbě Donalda Trumpa.

Vdova Miriam nepodpořila v letošních republikánských primárkách nikoho. Sešla se na večeři v Las Vegas s Trumpem i s jeho soupeřkou Nikki Haleyovou. Jakmile ale bylo jasné, že kandidátem strany bude Trump, okamžitě mu vyjádřila podporu. Časopis Forbes loni odhadl její majetek na zhruba 32 miliard dolarů (750,2 miliardy korun), což z ní činí 44. nejbohatšího člověka na světě. Je to ale samozřejmě menší majetek, než jakým disponují například Elon Musk (přibližně 246 miliard dolarů), majitel Amazonu Jeff Bezos (asi 206 miliard) nebo zakladatel Microsoftu Bill Gates (asi 205 miliard).

Za pozornost stojí, že Miriam Adelsonová se rozhodla investovat do sportu a letos odkoupila většinový podíl v klubu americké Národní basketbalové ligy (NBA) Dallas Mavericks. Podíl jí prodal byznysman Mark Cuban, který patří k výrazným finančním dárcům kampaně Kamaly Harrisové.

