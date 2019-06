Mexický "apoštol" vyprávěl o králi a jeho milenkách. Své stoupence nutil k sexu

Asi tisíc věřících se v úterý večer sešlo u sídla církve Světlo světa (La Luz del Mundo) ve městě Guadalajara na západě Mexika. Modlili se společně za Naasóna Joaquína Garcíu, vůdce církve a samozvaného apoštola, který je zadržený ve Spojených státech a obviněný z několika trestných činů včetně obchodování s lidmi, sexuálního zneužívání mladistvých a výroby dětské pornografie.

Světlo světa je původně mexická církev, jejíž vliv se v poslední době šíří na jihu USA mezi hispánským obyvatelstvem. V Mexiku má podle svých údajů téměř dva miliony stoupenců. Každý rok křtí nové členy, po celém světě jich je údajně milionů pět. V 58 zemích světa postavili na 15 tisíc kostelů.

Všechny tyto věřící vede padesátiletý García. Muž, který se sám prohlásil za apoštola. Od roku 2014 kázal po celém světě a šířil poselství církve, kterou v roce 1926 v Mexiku založil jeho dědeček a která má být návratem ke kořenům "oživením rané křesťanské církve".

Kromě toho ale také podle vyšetřovatelů nutil své následovníky k tomu, aby mezi sebou měli pohlavní styk. A to včetně dětí. Kdo by odmítl, jednal by prý proti vůli boží. Samozvaný apoštol svým nezletilým obětem vyprávěl o tom, že "král může mít milenky". Jeho pomocníci sexuální zneužívání natáčeli a fotili. García tvrdil, že "posel boží nikdy nemůže být za své činy souzen", píše americká stanice NBC News.

Teď ho v USA čeká soud. Garcíu a další tři ženy, které ho doprovázely, zatkla americká policie na letišti v Los Angeles. Podle kalifornské prokuratury jim hrozí obvinění z celkem 26 trestných činů spáchaných v jižní Kalifornii v letech 2015 až 2018. Patří k nim obchodování s lidmi, natáčení scén sexuálního zneužívání dětí a znásilňování nezletilých.

O výši trestu soudce rozhodne v pondělí. Do té doby jsou obvinění ve vazbě. Kauci na Garcíovo propuštění stanovil soud na 50 milionů dolarů. Církev Světlo světa jeho vinu odmítá. Za jeho propuštění se v jejím sídle v mexickém městě Guadalajara konala mše. Přišly se pomodlit stovky věřících.

Církev sídlí v kostele postaveném v 60. letech, který byl ve své době považován za jednu z nejavantgardnějších budov v regionu.

Organizace Světlo světa v Mexiku vzbuzuje kontroverze už několik let a ne jen odvážnou architekturou svého kostela. Místní média církev spojovala s případy masových sebevražd a sexuálního zneužívání.

Naposledy před několika týdny se García opět dostal do centra mediální pozornosti, když mexický senátor dával jeho církev do spojitosti s operou, která se právě hrála v Palacio de Bellas Artes v Mexico City. Mezi obyvateli to vyvolalo pobouření a mexická vláda musela celou situaci vysvětlovat, připomněla americká CNN.

Členové církve a Garcíovi následovníci se vyznačují například tím, že striktně dodržují rozdělení ženských a mužských rolí. Ženy chodí na bohoslužby vždy zvlášť. Nenosí make-up, nesmí si stříhat vlasy a na hlavě vždy nosí šátek.