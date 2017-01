Rakouské městečko hledá poustevníka. Bude bez internetu a topení, odměnou je krásný výhled

před 1 hodinou

Kdo se obejde bez televize, internetu, tekoucí vody a na jaře a na podzim i bez tepla, může získat pronájem v rakouské přírodě s krásným výhledem. A to rovnou zadarmo. Městečko Saalfelden am Steinernen Meer shání poustevníka do budovy vestavěné do skály, která je momentálně volná.

Vídeň – Radnice patnáctitisícového rakouského městečka Saalfelden am Steinernen Meer nedaleko Salcburku vypsala neobvyklé "výběrové řízení". Hledá poustevníka.

Podle zprávy, kterou zveřejnil deník Die Welt, městečko shání obyvatele pro opuštěnou poustevnu ve výšce 1400 metrů nad mořem.

Odměnou mu bude nádherný výhled do okolí, ale zároveň se musí v budově vestavěné do skály uskromnit. V poustevně není tekoucí voda, elektřina, topení ani internet.

Zájemce navíc nemůže počítat s platem a musí splnit jednu podmínku: mít vztah ke křesťanské víře, uvádí místní farář Alois Moser.

Dotyčný bude v kontaktu s lidmi, protože na poustevnu míří hlavně v létě mnoho turistů a poutníků, kteří se často chodí pomodlit do zdejší kaple.

"Život v poustevně je prostý a jednoduchý. Pro toho, kdo se neobejde bez televize, počítače a ústředního topení, není toto obydlí tím pravým," uvádí dále Moser na internetu.

Místo má dlouhou tradici – v "jeskyni" křesťanští poustevníci působí už od druhé poloviny sedmnáctého století. Nyní je však opuštěná, podle webových stránek Saalfeldenu se její poslední obyvatel, vídeňský kněz a psychoterapeut Thomas Fieglmüller, vrátil domů.

Uchazeči o místo mají kontaktovat na webových stránkách městečka přímo faráře. Poustevna je obyvatelná od dubna do listopadu, uzávěrka přihlášek je 15. března.

