Zapíchli vlajku a grilovali. Mauricius zpochybnil britskou nadvládu v Indickém oceánu

Mauricius se snaží získat zpět kontrolu nad Čagoskými ostrovy v Indickém oceánu už padesát let. Za pravdu mu dala OSN, mezinárodní soudní dvory i arbitráže. Velká Británie se přesto území, které kontroluje od 19. století, odmítá vzdát, a Mauricius na nich proto v pondělí zabodl svou vlajku, čímž oficiálně zpochybnil britskou kontrolu nad oblastí.

Čagoské ostrovy, které leží asi 500 kilometrů od Malediv a tvoří je sedm atolů a desítky menších ostrůvků, zůstávají jedinou součástí Britského indickooceánského území. Vlajku na nich vztyčil mauricijský velvyslanec při OSN Jagdish Koonjul. Během ceremonie zazpívali úředníci národní hymnu, během níž mauricijská vlajka vyšplhala po stožáru, píše deník The Guardian.

"Provádíme symbolický akt vztyčení vlajky, jak to Britové tolikrát udělali, aby založili kolonie. My však získáváme zpátky to, co nám vždy patřilo," prohlásil Koonjul. Z reproduktorů před shromážděnými novináři na pláži zazněla nahraná zpráva premiéra Pravinda Jungnautha. "Je to poprvé, co Mauricius vede expedici na tuto část svého území," oznámil v ní.

Mauricius, nacházející se asi 2000 kilometrů východně od afrického kontinentu, získal nezávislost na Spojeném království v roce 1968. Tři roky předtím ale Británie Čagoské ostrovy od zbytku státu oddělila a v roce 1972 násilně vyhnala celou populaci. Od té doby jsou ostrovy neobydlené.

Poslední půlstoletí se proto Mauricius všemi možnými způsoby snaží získat zpět kontrolu nad atoly, kde se nachází i britsko-americká vojenská základna. V roce 2010 zahájil arbitráž kvůli exkluzivní ekonomické zóně kolem ostrovů, kterou si Británie také nárokuje. Tribunál rozhodl, že si království souostroví zabralo nelegálně.

V roce 2019 rozhodl Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, že Británie Čagoské ostrovy oddělila neoprávněně a účelově krátce před vznikem Mauricijské republiky, a podle verdiktu by se jich měla co nejdříve vzdát. Poradní stanovisko potvrdilo i Valné shromáždění OSN v květnu 2019. V rezoluci, kterou podpořilo 116 zemí, stojí, že by měla Británie území vrátit do šesti měsíců.

Rozhodnutí mezinárodních institucí ale Spojené království odmítá a trvá na tom, že chce vést pouze bilaterální jednání. Ta se ale za poslední desetiletí nikam neposunula. "Mezinárodní společenství a mezinárodní instituce už rozhodly, že toto je naše území. To, co děláme, je legitimní," řekl v pondělí mauricijský premiér pro The Guardian. Zároveň Jagdish Koonjul dodal, že se jedná o velice emotivní moment. "Jsem šťastný, že čagoští bratři a sestry mohli navštívit své rodné místo bez britského doprovodu," doplnil.

Pod vlajku delegace umístila i kovovou tabulku, která celou událost zaznamenává. Jungnauth řekl, že neví, jestli se ji Britové pokusí odstranit, ale připustil, že pokud by to udělali, jednalo by se o provokaci.

Celou slavnostní událost vyslanci zakončili na pobřeží, kde členové lodní posádky připravili malou grilovačku. Už v neděli totiž Mauricijci vyvěsili svou vlajku i na dalším z ostrovů - Šalamounově atolu, který je oblíbenou zastávkou výletních plachetnic. Mauricijská delegace navíc odstranila řadu britských značek, z nichž většina varovala před vyhazováním odpadků.

Britské ministerstvo zahraničí krok Mauricia nijak nenarušilo, odmítlo ale, že by mu Čagoské ostrovy nepatřily. "Spojené království nepochybuje o své suverenitě nad Britským indickooceánským územím, které držíme nepřetržitě od roku 1814. Mauricius nikdy nad oblastí nevládl a Spojené království jeho nároky neuznává," uvedlo.