"Plivla obětem do tváře." Maďarská prezidentka končí kvůli kontroverzní milosti

Maďarská prezidentka Katalin Nováková se rozhodla abdikovat. Reaguje tak na kritiku, že udělila milost muži, který kryl nadřízeného, jenž roky zneužíval chlapce v dětském domově.

Šestačtyřicetiletá Nováková své rozhodnutí oznámila v projevu vysílaném státní televizí. "Udělala jsem chybu," uvedla. "Dnešek je posledním dnem, kdy k vám hovořím jako prezidentka," dodala.

Informace o udělení milosti se podle agentury DPA objevily v médiích až minulý týden. Proti udělení milosti v pátek před sídlem maďarské prezidentky demonstrovala nejméně tisícovka lidí. Maďarská opozice vyzvala Novákovou, která je spojenkyní a bývalou ministryní premiéra Viktora Orbána, aby odstoupila. Prezidentkou byla od května 2022.

Nováková se rozhodla omilostnit asi dva tucty odsouzených loni na jaře před návštěvou papeže Františka. Byl mezi nimi i zástupce ředitele dětského domova, který pomáhal bývalému šéfovi krýt trestnou činnost. Ředitel byl odsouzen k osmi letům za zneužití několika nezletilých chlapců v letech 2004 až 2016, jeho zástupce k více než třem letům odnětí svobody.

Ozvala se i oběť zneužívání

Prezidentka v úterý uvedla, že by nikdy nedala milost pedofilovi, a to platí i v tomto případě. Důvody, které ji vedly k udělení milosti, nejsou podle Reuters určeny ke zveřejnění a všechny udělené milosti byly svou povahou rozdělující.



Mert Pop, který byl jednou z obětí zneužívání, veřejně vyjádřil zděšení nad milostí a vyzval Novákovou, aby své rozhodnutí vysvětlila. "Bývalá ministryně pro rodinu Katalin Nováková je jednou z lidských tváří (vládní strany) Fidesz, které se dalo věřit, že je dobrou matkou pečující o rodinou a umírněnou prezidentkou. Ukázalo se, že tomu tak není," řekl AP Pop, který podle svých slov cítí odpovědnost jednat i jménem ostatních obětí a získat odpověď, proč milost získal muž, který napomáhal k jejich zneužívání.

Požadavek na demisi z pátku byl vyslyšen

Odpůrci Orbánovy strany Fidesz kvůli skandálu obviňují její představitele z pokrytectví, protože vystupují jako ochránci dětí. Ve snaze zmírnit politické dopady skandálu Orbán, jehož strana Fidesz rozbíhá kampaň před volbami do Evropského parlamentu, v uplynulém týdnu předložil parlamentu novelu ústavy zbavující hlavu státu možnosti omilostnit pachatele zločinů na dětech. Nováková tehdy slíbila, že novelu podepíše. "Pro pedofily žádná milost být nesmí," uvedl ve čtvrtek premiér na facebooku.

Bývalá maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová, která milost rovněž podepsala, v sobotu uvedla, že odstoupí z veřejného života, vzdá se křesla v parlamentu a vedoucího místa na kandidátce strany Fidesz do Evropského parlamentu.

Nováková tak sobotní abdikací de facto vyhověla požadavku demonstrantů. "Rezignace by byla velmi správná věc," řekl podle Reuters Béla Sedan, pracující jako tesař. "Po takové chybě by měla odejít a nereprezentovat Maďarsko jako prezidentka," dodal.



"Plivla obětem do tváře," uvedla o prezidentčině milosti Rita Antoniová z ženského sdružení a kritizovala hlavu státu, že si nenašla čas na setkání s oběťmi.



Nováková není první hlavou moderního maďarského státu, která se vzdala prezidentské funkce. V roce 2012 abdikoval tehdejší prezident Pál Schmitt, kterému krátce před tím univerzita odebrala kvůli plagiátorství doktorát. Rovněž Schmitt byl kandidátem strany Fidesz premiéra Orbána. Ve funkci jej nahradil János Áder, předchůdce Novákové.