Londýn i Brusel chtějí mít do neděle jasno o dohodě. Názorové neshody ale přetrvávají

Polská opozice ve středu večer v parlamentu neuspěla s pokusem odvolat z funkce vicepremiéra Jaroslawa Kaczyńského. Proti návrhu se vyslovilo 233 poslanců, pro bylo 216, Kaczyński se hlasování zdržel, informovala polská média.

Kaczyński, který stojí v čele vládnoucí národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), je považován za nejvlivnějšího polského politika. Dlouho byl řadovým poslancem, než v říjnu během vstoupil do vlády a má coby vicepremiér na starosti bezpečnost. Předseda opoziční Občanské koalice Borys Budka v Sejmu, dolní komoře parlamentu, řekl, že od vstupu Kaczyńského do vlády, je jediným člověkem, jehož bezpečnost se zlepšilo, on sám.