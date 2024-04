"Tak cool, těžko najít slova." Američané byli u vytržení z úplného zatmění Slunce

Na mnoha místech v USA se v pondělí tvořily dopravní zácpy a parkoviště praskala ve švech. Lidé se srocovali, aby mohli pozorovat úplné zatmění Slunce, vzácný jev, který naposledy nastal před sedmi lety. Americkým médiím popsali "vzrušující" podívanou.

Jev, který ve Spojených státech naposledy přilákal víc diváků než slavný Super Bowl, podle odhadů sledovaly desítky až stovky milionů lidí. Po trase takzvaného pásu totality byly vyprodané nebo několikanásobně zdražené hotely, lidé nakupovali ochranné brýle i jiné pomůcky a v kempech a parcích rozkládali stolky, židle i chladicí boxy na pivo, popisovala americká média.

Zatmění Slunce jako první viděli lidé v Oregonu na severozápadě USA, pak přišli na řadu pozorovatelé v Nevadě, Utahu, Novém Mexiku a Texasu.

"Chci to vidět!" křičela sedmiletá Venezuelanka Saraí, která přespává v přístřešku pro migranty na mexické hranici ve městě Piedras Negras. Jak popsal list The New York Times, nadšením málem převrhla svou misku s cereáliemi.

Muzeum přírody a vědy Perot v Dallasu, které kvůli ojedinělé události uspořádalo pro návštěvníky speciální akci, se chystalo několik let dopředu, například už před dvěma lety kvůli náporu turistů zarezervovalo hotely. Objednalo také milion speciálních brýlí, které rozdalo do škol či domovů důchodců.

"Tohle je příležitost pro každého, aby se zapojil do vědy," popsala listu The Guardian ředitelka texaského muzea Linda Silverová.

"Jsem obzvláště nadšený, že zahlédnu korónu (jasně zářící okolí Slunce - pozn. red.). Uvidím, zda bude mít kruhový tvar. Pokud ano, znamená to, že je tu velká sluneční aktivita, o což se může opřít mnoho výzkumů," vylíčila nadšenkyně do astronomie Caitlin Rayová, která úkaz pozorovala z univerzitního kampusu v Texasu.

Vzrušení bylo patrné i u ostatních diváků. "Tohle byla jedna z nejúžasnějších věcí, které jsem kdy viděl," přitakal Nikhil Kathuria působící na Jižní metodistické univerzitě v Texasu.

"Vypadalo to, jako by Měsíc kousal do Slunce, ale bez stop po zubech. Nemyslela jsem si, že to bude vypadat takhle. Venku byla opravdu tma. Představovala jsem si, že to bude jako tma večer, ale bylo to spíš jako opravdu černá tma," vylíčila své dojmy jedenáctiletá Ady-Walton Kingová, která chce být jednou vědkyní. Jev sledovala v Dallasu se svými rodiči a mladší sestrou.

Poslední zastávkou v USA, kde lidé mohli pozorovat zatmění, byl Maine, nejseverovýchodnější americký stát. Hlásil dopravní zácpy, někde řidiči nabírali až tříhodinové zpoždění.

Dál trasa vedla nad Kanadu. I tady byli lidé plní dojmů. "Pořád nemůžu najít slova pro to, jak to bylo cool," popsala BBC obyvatelka Montrealu Carolina Cruz-Vinacciaová.

Astronomický úkaz si nenechal ujít ani prezident USA Joe Biden. Na Američany apeloval, aby "nebyli hloupí" a nezapomněli si nasadit ochranné brýle. Podle amerických médií mělo jít o narážku na někdejšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, kterého v roce 2017 fotografové zachytili, jak úplné zatmění pozoruje bez brýlí.

An eclipse is worth marveling at.



But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735 — President Biden (@POTUS) April 8, 2024

Zatmění je nutné sledovat skrz ochranné sklo nebo brýle, které eliminují nebezpečnou část záření. Server Independent informoval, že Google v souvislosti s astronomickým jevem zaznamenal nárůst ve vyhledávání pojmů "bolest očí" a "bolí mě oči".

Pro obyvatele kontinentálních Spojených států a Kanady se další příležitost vidět úplné zatmění naskytne až v roce 2044. V Evropě ho bude možné vidět 12. srpna 2026, kdy pás totality přejde přes sever Španělska.

"Potom, co lidé zažijí úplné zatmění Slunce, jejich první otázka zní, kdy budou moci pozorovat další. Zatmění jsou poměrně častá, ale ne všechna z nich jsou úplná," citoval deník The Guardian vesmírného vědce New Hampshirské univerzity Johna Gianfortea.

Podle něj by měl každý člověk vidět zatmění Slunce aspoň jednou za život. "Lidé při tom mohou křičet, brečet, objímat se navzájem, protože jde opravdu o tak krásnou událost," popsal.

