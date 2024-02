Třetí nejtragiičtější lesní požár za deset let. Katastrofa v Chile má 99 obětí

Lesní požáry v centrální části Chile mají na svědomí 99 mrtvých. Podle prezidenta Gabriela Borica ale počet obětí pravděpodobně není konečný a může dál stoupat. Úřady vyzvaly obyvatele nejhůře zasažených lokalit k rychlé evakuaci.

Nejvíce zasažen je region Valparaíso, kde jsou nasazeny stovky hasičů a desítky vrtulníků. V některých městech byl vyhlášen zákaz vycházení, který má předejít rabování. Ve městě Viňa del Mar plameny pohltily několik východních čtvrtí. Podle místních představitelů citovaných agenturou AP se v tomto oblíbeném plážovém letovisku s 300 tisíci obyvateli a jeho okolí pohřešuje na 200 lidí. Nejméně 1600 lidí zůstalo bez střechy nad hlavou.

Požáry v oblasti města Viňa del Mar propukly v hornatých zalesněných regionech, které jsou pro hasiče špatně dostupné. Následně se rozšířily do hustě zalidněných čtvrtí na periferii města. Podle ČTK je to co do počtu obětí třetí nejtragičtější lesní požár, který svět zaznamenal během uplynulých deseti let.

Prezident Boric v sobotu prohlásil, že je těžké dostat ohně pod kontrolu vzhledem k nezvykle vysokým teplotám, nízké vlhkosti a vysoké rychlosti větru v oblasti. Plameny už zničily na osm tisíc hektarů plochy.

Guvernér regionu Valparaíso Rodrigo Mundaca v neděli řekl, že podle jeho názoru byly některé požáry založeny úmyslně. Zákaz vycházení platí ve městech Viňa del Mar, Quilpé a Villa Alemana.