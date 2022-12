"Láva je proti tomu sranda." Sopka chrlila žhavé mračno, podobný jev vymazal Pompeje

Lidé žijící pod indonéskou sopkou Semeru se v neděli stali svědky jednoho z nejničivějších jevů, které mohou při erupci nastat. Z 3676 metrů vysokého stratovulkánu na ostrově Jáva se začal hnát pyroklastický proud označovaný také jako žhavé mračno. Jde o jednu z nejvíce devastujících forem pronikání plynů a magmatu na povrch země.

To, jak zběsile se proud pohyboval po úbočí Semeru, lze vypozorovat ze zrychleného záběru bezpečnostní kamery. V jeden moment se stovky metrů vzdálený jev valí údolím a po zhruba minutě zasáhne samotnou kameru.

Pyroklastický proud je vpodstatě rychle pohybující se směs žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela, jejíž teplota dosahuje od 100 do více než 1000 °C. Tím, že je hustší než vzduch, se může pohybovat velkými rychlostmi v rozmezí od 100 až po 700 km/h. Pro vše živé je tak daleko nebezpečnější než tekoucí láva. Člověk, kterého proud pohltí, umírá v průběhu několika sekund na tepelný šok. Popřípadě ho udusí sopečné plyny a popel.

Pyroklastické proudy jsou schopné se pohybovat i do kopce či opustit údolí na své původní trase a dostat se do vedlejšího. Umí se snadno pohybovat i po vodní hladině. Ještě o něco nebezpečnější je pak pyroklastický příval, který zapříčinil například zničení římských Pompejí při výbuchu Vesuvu.

"Oproti líně tekoucí lávě na Islandu nebo na Havaji, tohle fakt není sranda," napsal k záběrům ze Semeru na svůj twitterový účet Petr Brož, geolog z Akademie věd. Na dotaz čtenáře, zda se má člověk před proudem vůbec pokoušet zachránit odpověděl: "Smysl to asi má (když máte víc než pár sekund…), ale musíte zkusit běžet nikoliv z kopce dolů, ale v údolí do strany. Nepatrně si můžete zvýšit šanci, že vás pak zasáhne jen horní část mračna, kde nemusí být teplota tak vysoká a vy to přežijete s popáleninami."

Podle vulkanologů erupci Semeru nejspíš způsobily monzunové deště, kvůli nimž se po erozi zřítil lávový dóm na vrcholu sopky. Sopka, známá také jako Mahameru, za posledních 200 let vybuchla již mnohokrát. Stejně jako na jiných indonéských vulkánech žijí i na jejích svazích desítky tisíc lidí.

V Indonésii, kde žije přes 270 milionů obyvatel, je téměř 130 aktivních sopek. Oblast je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.