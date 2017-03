Kvůli Tuskovi v EU zablokujeme úplně cokoliv, pohrozili Poláci

před 2 minutami

Polsko podle zdrojů Aktuálně.cz Polsko pohrozilo, že bude skoro tři roky blokovat summity lídrů členských zemí EU. Vadí mu, že státy EU i přes jeho odpor zvolily šéfem svých summitů Donalda Tuska, bývalého polského premiéra. Podle pravidel ale Polsko Tuskovu volbu zablokovat nemohlo. Nesehnalo žádné spojence.

Brusel (od našeho zpravodaje) - Polsko pohrozilo, že bude další skoro tři roky blokovat dohodu na všech summitech lídrů členských zemí Evropské unie.

Polská premiérka Beata Szydlová takovou možnost zmínila na schůzce evropských premiérů či prezidentů v Bruselu. Aktuálně.cz to řekly dva zdroje z jednání evropských lídrů.

Poláci jsou uražení kvůli tomu, že se předsedou summitu, tedy šéfem Evropské rady, na další funkční období až do podzimu 2019 stal Donald Tusk, bývalý polský premiér. Současná polská vláda požadovala, aby ve funkci skončil.

"Souhlas země, odkud kandidát pochází, je nezbytný," tvrdila Szydlová. Podle pravidel ale ke zvolení kandidáta stačí podpora kvalifikované většiny členských zemí EU. Poláci tak sami Tuska zablokovat nemohli a pro svůj postoje nesehnali mezi ostatními státy ani jednoho spojence.

Tuska jednoznačně podpořilo i Česko, které je, stejně jako ostatní země, s působením Poláka ve funkci spokojené.

Pro schválení závěrů summitu je, na rozdíl od personálních otázek, potřeba jednomyslnost. Pokud by Polsko schválení závěrečných deklarací skutečně blokovalo, lídři zemí EU by pak nemohli stanovovat priority, kterými se má unie do budoucna řídit.

"Postoj Polska není odůvodnitelný a dlouhodobě udržitelný," řekl český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Země EU se mohou snažit polské veto na summitech obejít například vydáváním prohlášení, kterými by jménem ostatních zemí kromě Polska shrnul výsledky každé vrcholné schůzky její šéf Donald Tusk.

Není ale jisté, jestli by takový krok měl stejnou právní závaznost, jako klasické závěry summitu.

I kdyby trvalo polské veto, EU by běžnou agendu mohla dál schvalovat. K přijetí různých norem a změn je potřeba souhlas příslušných ministrů členských zemí EU a europoslanců.

Na schůzkách ministrů stačí ve většině záležitostí podpora kvalifikované většiny států.

