Daniel Křetínský chce rozšířit mediální impérium. Má zájem o prestižní britský deník

Český miliardář a spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský má zájem o britský deník The Daily Telegraph. Před několika dny podepsal neveřejné ujednání o vstupu do dražby o společnost Telegraph Media Group, která vydává list tento list i nedělník Sunday Telegraph a konzervativní týdeník The Spectator. Informovaly o tom britské Financial Times.

Vydavatel Telegraphu se dostal do finančních problémů a letos v červnu nad ním převzala kontrolu banka Lloyds ve snaze domoci se alespoň části více než miliardového dluhu. Dražba naplánovaná na následující týdny by měla vynést nejméně půl miliardy liber. Kromě Křetínského projevily zájem o vstup do Telegraphu další dvě společnosti včetně vydavatele bulvárního britského listu Daily Mail. Financial Times se na základě informací lidí obeznámených se situací domnívají, že Křetínský nebude usilovat o zisk většiny v Telegraphu, nýbrž podpoří nabídku jiné strany a nechá si minoritní podíl. Majitel EPH to nechal bez komentáře. "Nic, co nakupujeme nebo prodáváme, ze zásady nekomentujeme," sdělil také HN a deníku Aktuálně.cz mluvčí Křetínského holdingu Daniel Častvaj. Menšinový podíl v Telegraphu by odpovídal trajektorii vstupu do jiného vlivného deníku na druhé straně kanálu La Manche. V roce 2018 se Daniel Křetínský stal menšinovým akcionářem ve francouzském listu Le Monde, kde vlastní okolo 17 procent. Svůj záměr tehdy vysvětloval jako snahu pomoci zadluženému médiu, jehož existenci označil za důležitou pro kultivaci liberální demokracie ve Francii. Podobně definoval mediální nákupy EPH v rozhovoru pro Financial Times v srpnu. "Dá se říct, že investujeme do kvalitních médií, která potřebují nějakou formu pomoci," řekl tehdy. "Není v naší DNA usilovat jen o trofej," dodal. Ke spekulacím o jeho zájmu o Telegraph tehdy odmítl cokoli sdělit. Související Křetínský kupuje významné francouzské vydavatelství Editis, o ceně se nepíše "Obchodně není náš podíl v médiích nijak důležitý pro zbytek holdingu. Společenská odpovědnost je ale velmi důležitá a já jsem s investicemi (do médií) velmi spokojený," dodal ještě ve zmíněném rozhovoru pro Financial Times. Kromě Le Mondu vlastní Křetínského mediální skupina francouzský politický týdeník Marianne, módní měsíčník Elle a také pět procent v soukromé francouzské televizi TF1. V Česku do jeho mediálního impéria patří deník Blesk, ekonomické noviny E15, časopis Reflex či síť rádií. Vstup Křetínského do Le Mondu před pěti lety vyvolal ve Francii pozdvižení. Novináři měli obavy, co v té době třiačtyřicetiletý miliardář podnikající ve fosilním byznysu sleduje a zda nebude usilovat o omezení redakční nezávislosti. Tyto obavy se podle samotných novinářů nenaplnily, jak od té doby potvrdili. Vedle médií vlastní Křetínský ve Francii uhelné elektrárny či maloobchodní síť Casino. Ve Velké Británii koupil čtvrtinový podíl v poštovních službách, menšinový podíl v síti supermarketů Sainsbury a patří mu také téměř třetina fotbalového klubu West Ham United. V Česku je majitelem fotbalové Sparty. Video: Rozhovor s šéfredaktorem Le Mondu o Danielu Křetínském 27. 9. 2019 11:16 Začalo se schylovat ke změnám, které byly naprosto neprůhledné, nikdo nám nic neřekl, tvrdí Jérôme Fenoglio. | Video: Emma Smetana

