Křetínský hýbe Francií. Macron ho přijal mezi elitu, s nákupy miliardář ale narazil

Zřídkakdy dojde ve Francii k tomu, že se ustaví parlamentní vyšetřovací komise, aby zkoumala převzetí jedné soukromé firmy druhou. A přesně o tom je nyní v zemi řeč. Skupina osmi desítek poslanců a senátorů vyzvala k ustavení speciální komise kvůli chystanému prodeji francouzské IT společnosti Atos. Důvodem je nový majitel, jehož jméno Francouzi stěží dokáží vyslovit - Daniel Křetínský.

Osmačtyřicetiletý český miliardář a spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) se rozhodl vstoupit do francouzského podniku, který je sice druhý největší v oboru v zemi, ale silně zadlužený. Křetínského EP Equity Investment přišla s nabídkou koupit historickou část Atosu za 100 milionů eur, v přepočtu 2,4 miliardy korun.

Zároveň plánuje investovat do nástupnické společnosti, která ponese jméno Eviden. Tedy jako existující filiálka Atosu. Ta se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, superpočítače a big data. Nová společnost, kde by byl Křetínský hlavním akcionářem, by se měla soustředit právě na tuto oblast.

Francouzští zákonodárci z řad pravicových Republikánů obchod zpochybňují. Napadají cenu nákupu, která je podle nich příliš nízká. "Dali jsme panu Křetínskému obří dárek," napsal v deníku Figaro senátor za Republikány Cédric Perrin, autor protestního dopisu proti převzetí Atosu Křetínským podepsaného 80 zákonodárci.

Podle Perrina by měl Eviden zůstat "ve francouzských rukou", protože jde o strategický podnik. Senátor upozornil, že jeho superpočítače se používají k simulaci jaderných testů ve Francii. Firma kvůli tomu úzce spolupracuje se státní agenturou pro jadernou energetiku a má přístup k citlivým vládním údajům.

Rozdělení Atosu musí teprve schválit valná hromada a parlamentní vyšetřovací komise ještě nestojí. I kdyby vznikla, obchod nezastaví. Může ho však veřejně problematizovat, pověřit vládu přezkumem operace a předvolat si zástupce Křetínského firmy k zodpovězení možných otázek.

"Je to akce hlavně proti Macronovi. Daniel Křetínský je až ve druhém plánu," řekl HN a serveru Aktuálně.cz novinář Jérôme Lefilliâtre z deníku Libération, který jízdu českého miliardáře Francií dlouhodobě sleduje.

Před třemi lety v souvislosti s popraskem okolo Křetínského vstupu do deníku Le Monde v roce 2018 o něm napsal knihu Pan K. Na Atos jsou podle Lefilliâtrea napojeny domácí podniky blízké Republikánům a mohou mít proto obavy o svůj byznys po přechodu pod neznámého majitele.

U stolu s prezidentem a Muskem

Prezident Emmanuel Macron navíc Křetínského viditelně přijal mezi pařížskou elitu, s níž se šéf státu baví a stýká. Když se letos v květnu konala výroční top akce Choose France, na kterou se sjíždějí magnáti z celého světa ochotní investovat svoje peníze ve Francii, Macron uspořádal pro účastníky večeři na zámku ve Versailles.

Hlavní hvězdou tu byl jeden z nejbohatších lidí světa - Elon Musk. Prominentní místo u stolu ale patřilo také Čechovi, který strávil část studií ve Francii, mluví plynně francouzsky a netají se obdivem k současné hlavě státu. Daniel Křetínský seděl po boku první dámy Brigitte Macronové a přímo naproti samotnému Macronovi.

Akce se konala v době, když spolumajitel EPH oznámil rozšíření svých obchodních aktivit ve Francii. Křetínský koupil řetězec supermarketů Casino, druhé největší vydavatelství v zemi - Editis, síť obchodů s hudbou Fnac a začalo se mluvit i o Atosu.

Z Čecha, který do té doby vlastnil "jen" dvě uhelné elektrárny ve Francii a několik médií, se rázem stal jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi. Casino představuje téměř 100 tisíc zaměstnanců, 50 tisíc přímo ve Francii, a další stovku tisíc má Atos.

Nákup populárních firem s takovou flotilou zaměstnanců během jednoho roku se podle Jérômea Lefilliâtrea nemohl odehrát bez souhlasu francouzské vlády. "Pokud by vláda měla vůči Křetínskému výhrady, dala by to najevo. Věděli bychom to."

Francouzský novinář zmiňuje přitom kanadského investora, který před časem projevil zájem o Carrefour. Francouzský ministr financí přechod značky do Kanady veřejně zpochybnil a z obchodu sešlo.

Protože se tak v případě Křetínského nestalo, francouzský reportér z toho usuzuje, že si Křetínský získal Macrona a jeho okolí. "Přesvědčil je, že to není žádný oligarcha ruského typu, ale úspěšný byznysmen, kterému lze svěřit francouzské firmy."

Hlavě státu kouká do oken

"Případ Daniela Křetínského nenechává Francouze spát," navazuje hlavní reportérka týdeníku l’Express Emilie Lanezová. Zmiňuje, že zatímco ještě před nedávnem věděli o existenci českého miliardáře ve Francii jen lidé v médiích, kvůli jeho vstupu do listu Le Monde, nebo v energetice, je dnes Křetínský všude. "Je v samoobsluhách, kam každý Francouz chodí nakoupit. Je ve Fnacu, kde si Francouzi kupují hudbu," vyjmenovává Lanezová.

Před časem Křetínský koupil dům v Paříži v ulici, kde stojí Elysejský palác. Budovu dal postavit Napoleon III. v 19. století pro svoji milenku, aby to neměl z paláce daleko. Z oken se tak Křetínský dívá do kanceláře Brigitte Macronové a má tu také byt.

"Je to samozřejmě trochu anekdotická historka, ale Křetínský má teď svoji první soukromou adresu ve Francii. I to ukazuje, že se stal součástí francouzského života," dodává Lanezová. Ta aktuálně pracuje na velkém textu o jízdě českého miliardáře Francií do jednoho z dalších vydání l’Expressu. Za poslední měsíc jde o třetí médium v zemi, které chystá o Křetínském takzvanou cover story. Vydavatel Lefilliâtreovy knihy zároveň pro velký zájem zvažuje dotisk.