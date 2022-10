Král jmenoval britským premiérem Rishiho Sunaka. Ten slíbil, že vyřeší krizi

Král Karel III. v úterý jmenoval novým britským premiérem Rishiho Sunaka a pověřil ho sestavením kabinetu. Sunak vzešel jako vítěz z vnitrostranického klání o nového lídra Konzervativní strany a jako šéf vlády nahradí Liz Trussovou, která panovníkovi předala svou rezignaci.

Sunak je už třetím britským ministerským předsedou za poslední dva měsíce. Začátkem září premiérský úřad opustil Boris Johnson, jehož nahradila Trussová. Ta byla premiérkou nejkratší dobu v britské historii. Její rychlý konec v Downing Street způsobily kontroverzní vládní plány na řešení ekonomické krize, které vyvolaly paniku na trzích a pád libry.

Dvaačtyřicetiletý Sunak se stal v pořadí 57. premiérem Spojeného království a je nejmladším šéfem vlády za posledních 200 let. Je také prvním britským premiérem, který není běloch.

Sunak v následném projevu prohlásil, že byl jmenován částečně proto, aby napravil chyby, kterých se dopustila jeho předchůdkyně Liz Trussová. Británii varoval, že zemi čekají obtížná rozhodnutí, aby překonala "hlubokou hospodářskou krizi". Sunak ve svém prvním projevu před sídlem premiérů v Downing Street slíbil, že v centru jeho pozornosti bude "ekonomická stabilita a důvěra".

"Chci vzdát hold své předchůdkyni Liz Trussové. Nemýlila se, když chtěla zlepšit růst v této zemi. Je to ušlechtilý cíl," uvedl Sunak. "Udělala však některé chyby, které se nezrodily ze zlé vůle nebo špatných úmyslů. Právě naopak. Ale přesto to byly chyby. A já jsem byl zvolen vůdcem své strany a vaším premiérem částečně proto, abych je napravil," dodal.

Sunak uvedl, že jeho hlavní prioritou bude řešení ekonomické krize, kvůli níž mají miliony Britů problémy s placením účtů za potraviny a energie. "Naše země čelí hluboké hospodářské krizi. Důsledky covidu stále přetrvávají. Putinova válka na Ukrajině destabilizovala energetické trhy a dodavatelské řetězce po celém světě," řekl Sunak. "Hospodářská stabilita a důvěra jsou pro mě ústředním bodem programu této vlády. To bude znamenat, že přijdou těžká rozhodnutí," uvedl.

Mezi své priority Sunak zařadil také silnější zdravotnický systém, lepší školy, bezpečnější ulice, kontrolu hranic, ochranu životního prostředí, podporu ozbrojených sil či budování ekonomiky, která využije pobrexitové příležitosti.

Uznání chyb

Podle politické reportérky stanice Sky News Beth Rigbyové bylo na Sunakově projevu charakteristické zejména to, že vyslovil to, co předtím neřekla Trussová. Uznal, že předchozí kabinet udělal chyby a že před ním jako před novým premiérem stojí obtížný úkol znovu si získat důvěru občanů. "Tato vláda bude mít integritu, profesionalitu a odpovědnost na všech úrovních. Důvěra se získává a já si získám tu vaši," řekl Sunak v projevu.

Kromě stabilizace britské ekonomiky se Sunak musí pokusit sjednotit vládní stranu, která se kromě neshod potýká s rekordně nízkou podporou voličů v průzkumech veřejného mínění. Konzervativní zákonodárkyně Victoria Atkinsová prohlásila, že strana se pod Sunakovým vedením "uklidní".

"Všichni chápeme, že se nyní musíme skutečně postavit za Rishiho - a po pravdě řečeno, přesně to strana udělala," řekla rozhlasové stanici LBC.

Pod Sunakem dojde i k některým změnám v kabinetu. Ministr financí Jeremy Hunt bude ve své funkci pokračovat. Zato ministr spravedlnosti Brandon Lewis a ministr hospodářství a energetiky Jacob Rees-Mogg po nástupu nového ministerského předsedy podali rezignace. James Cleverly zůstane ministrem zahraničí, obranu nadále povede Ben Wallace.

"Nový premiér bude mít ze zadních lavic mou podporu při řešení všech výzev, kterým čelíme - jako strana i jako země," napsal na Twitteru Lewis a zveřejnil i svůj oficiální rezignační dopis.

Rees-Mogg působil na vládních postech několika předchozích kabinetů, v klání o nového lídra Konzervativní strany minulý týden silně podpořil expremiéra Borise Johnsona, který se ale nakonec rozhodl o hlasy straníků neucházet.