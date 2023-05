Neodradil je déšť ani davy. Miliony Britů slavily korunovaci Karla III. v ulicích

Oslava korunovace Karla III. připomíná hudební festivaly. Lidé v pláštěnkách a holinkách posedávají na piknikových dekách nebo na igelitkách a pokřikují na ty, kteří se jim postaví do výhledu. Nechybí ani potlesk a skandování. Největší ohlas přichází ve chvíli, kdy arcibiskup položí korunu na hlavu krále Karla III.

Londýn (Od naší zvláštní zpravodajky) - Davy lidí, které zaplnily nejen cestu, kudy projížděl královský kočár, ale také větší londýnské parky, neodradil od sledování korunovace ani vytrvalý déšť ani teploty nepřesahující patnáct stupňů Celsia. Podle policisty, který dohlížel na pořádek v Hyde Parku, jednom z největších parků metropole, přilákala Operace královské jablko, jak se přezdívá plánům k sobotní korunovaci, miliony lidí.

"Odhaduji, že po celém Londýně to sledují tak dva miliony lidí. Určitě jde o zatím největší akci spojenou s královskou rodinou, kterou si pamatuju," popisuje pro Aktuálně.cz policista ve vysoké čepici. I proto jeho velitelství poslalo do práce na jedenáct tisíc strážníků. "Normálně bych měl mít dneska volno. Ale to se nekoná," směje se u jedné ze čtyř obrazovek, které sem pro veřejnost nechalo město nainstalovat. Zároveň na akci dohlíží i několik tisíc příslušníků armády a ozbrojených složek, dodává.

Lidé, kteří sem přišli, jsou z davů také nadšení. "Mohla jsem to sledovat doma, ale jsem radši tam, kde to slaví více lidí. Všichni jsou šťastní, je to hezké," říká dvaašedesátiletá Judith, která má v batohu zastrčenou britskou vlajku a která v Hyde Parku sledovala i svatbu prince Charlese s Dianou v roce 1981. Tehdy zde podle ní bylo ještě více lidí.

"Neměli jsme moc co na práci a říkali jsme si, že tohle je velká a zajímavá akce, na kterou přijde hromada lidí, tak jsme chtěli přijít," potvrzuje dvaadvacetiletý Jordan, že množství lidí ho rozhodně neodrazovalo. "Mám dneska narozeniny, tak jsem si říkal, že bude dobré mít za hosta krále Karla," směje se jeho kamarád Adam, který slaví 22. narozeniny.

V davu, který přišel slavit do Hyde Parku, patří k mladším návštěvníkům. A přiznávají, že obliba královské rodiny u mladší generace není tak silná jako u dříve narozených. "Nemáme ke královské rodině žádný silný vztah - ani je nenávidíme, ani je nemilujeme. Ale mají je rádi naši rodiče, tak jsme to podělili," domnívá se Jordan.

"Rodina navíc přivádí dohromady spoustu lidí, všichni tady oslavují jednu jedinou věc. A kdo tu není, tak společně proti královské rodině protestuje," dodává. Navíc doufají, že nepůjde o poslední akci rodiny, které se společně zúčastní. "Doufáme, že zažijeme tři korunovace. Držme si palce," říká oslavenec.

👑 Dozněla hymna God Save the King @Aktualnecz pic.twitter.com/B157v2Ln7O — Jana Václavíková (@janavacl) May 6, 2023

Stanové městečko u Buckinghamského paláce

Většina lidí však mluví o tom, že korunovace krále Karla III. je událost, jakou už v životě možná nezažijí. Pauline z Liverpoolu si proto naplánovala celý korunovační víkend - do Londýna přijela už ve čtvrtek, aby si zabrala místo na třídě The Mall vedoucí od Buckinghamského paláce, oficiálního sídla krále, na Trafalgarské náměstí. Tudy projíždělo královské procesí a už ve dnech předcházejících ceremonii se zde začaly shlukovat skupiny lidí se stany.

V neděli se přesune do Windsoru na koncert speciálně uspořádaný k této příležitosti. Kromě stanu a nezbytného vybavení si vzala i šaty s britskou vlajkou, které nosí na každou větší událost spojenou s královskou rodinou. "Charlese miluju. Líbí se mi, že se zabývá životním prostředím a to dlouhodobě, i když si o něm ze začátku lidé mysleli, že je praštěný," líčí, proč se rozhodla strávit prodloužený víkend v určitém nepohodlí. Ráda má i královnu Camillu. "Myslím si, že se k sobě hodí," dodává žena a říká, že s královskou rodinou ji pojí i osobnější pouto. "Sdílím s královnou Alžbětou II. stejný den narození, 21. duben, jenom ona měla pár let náskok," říká s hrdostí v hlase.

Od pátečního rána na opačné straně třídy čekaly na příležitost vidět královský pár také kamarádky Tara a Jane, které spolu byly už na pohřbu královny Alžběty II. a na oslavě 70. výročí, kdy loni zesnulá panovnice usedla na trůn. "Zlepšujeme se a pokaždé si s sebou bereme lepší věci. Teď tu máme i svítilny a čajový servis, abychom udržovaly správnou slavnostní atmosféru," ukazují.

Příjemné posezení jim v pátek dopoledne přerušila jen policejní kontrola. "Prohlíželi všechny naše věci. Donutili mě dokonce otevřít kufr a zkoumali i moje spodní prádlo," říká s nadsázkou Tara. "Byl tu i policejní pes, který všechno očichával. Nejvíc ho ale zaujaly naše sušenky. Byl ale moc hodný a žádnou si neukradl," dodává.

Kritiku považují za hloupou

Přestože to vypadá, že Londýn žije korunovací, v centru v sobotu proběhla i demonstrace proti monarchii. Podpora královské rodiny klesla na historické minimum, uvádí britský deník The Guardian. Průzkum veřejného mínění z dubnu ukázal, že jen tři Britové z deseti považují monarchii za "velmi důležitou".

Fanoušci Karla III., Camilly a jejich příbuzných však nevidí pro kritiku důvod. "Někteří lidé jsou cyničtí a říkají, že Karel je už starý a dlouho nevydrží. To samozřejmě nemůžeme vědět, ale královna také žila dlouho, takže si nemyslím, že tohle by měl být problém," upozorňuje na jedno z negativně vnímaných témat Angela ze Somersetu, ze kterého přijela ceremonii sledovat se svým manželem Trevorem. Král Karel III. letos na podzim oslaví 75. narozeniny, jeho matka královna Alžběta II. zemřela ve věku 96 let.

Kritikům vadí také náklady na celou korunovaci. Judith, která sledovala už svatbu Charlese s Dianou, tento argument však považuje za "hloupý". "Je tu množství lidí, kteří tu utratí víc, než jaké jsou náklady na akci. Královská rodina přináší do země prostřednictvím turismu spoustu peněz. Není to jako Francie, tam nikdo nejezdí proto, aby viděl Emmanuela Macrona. Sem ale jezdí lidé, proto, že mají šanci zahlédnout královskou rodinu, podívat se na Buckinghamský palác a podobně," je přesvědčená Judith.