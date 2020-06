Berlín trápí nové ohnisko nákazy. V karanténě jsou stovky lidí z jedné čtvrti

Celkem 74 lidí z berlínské čtvrti Neukölln se v posledních dnech nakazilo koronavirem. Všichni žijí v některém z 13 bytových domů, které stojí nedaleko od sebe. Na bezmála 400 domácností kvůli tomu úřady uvalily karanténu. Lidé by neměli opouštět byty a všechny čeká test na covid-19. Kde se nakazili, není jasné.

Obyvatelka jednoho ze zasažených domů měla štěstí. Když se v polovině června vracela do německého hlavního města z dovolené, stihla ji její sousedka varovat, aby nechodila domů. Kdyby do komplexu budov na rohu ulic Harzer Straße a Treptower Straße vstoupila, nesměla by ho opustit následující dva týdny. Díky informaci od sousedky zůstala raději bydlet u známého, řekla deníku Zeit.

V bloku, kde bydlí, se totiž rozšířil koronavirus a místní úřady celou oblast uzavřely do karantény. Její dodržování pečlivě hlídají a tamní obyvatele mezitím testují na přítomnost viru v těle.

"Pohybujeme se na místě už od soboty večer. Jedná se o velké bytové domy, rozkládají se v několika ulicích. Jen některé z nich jsou veřejnosti známé. Museli jsme tam vyhlásit karanténu," popsal situaci deníku Aktuálně.cz Falko Liecke, který má v radě městské části na starosti oblast zdravotnictví a mládeže.

Podle něj jsou na místě kromě lidí z jeho úřadu a testovacích týmů také sociální pracovníci a překladatelé. Ve většině případů se totiž jedná o lidi původem z Rumunska. "Musíme jim důkladně vysvětlit, proč je nyní karanténa naprosto nezbytná a co to znamená," říká Liecke.

Jako první se ve čtvrti nakazily tři děti ze dvou různých škol, přičemž dvě z nich bydlí právě v komplexu na ulici Harzer Straße. Úřady však pracují s verzí, že virus mezi obyvateli roznesl farář křesťanské komunity. Řada jejích členů má v oblasti svůj byt. On sám se nyní s covidem-19 léčí v nemocnici, zbytek nemocných má údajně pouze mírné příznaky.

Někteří chodí ven i přes zákaz

Jak ale Licke zdůrazňuje, nic z toho zatím nebylo s jistotou potvrzeno. "A nebudeme se tím ani dál zabývat, protože to není rozhodující. Soustředíme se teď na to, jak zabránit dalšímu šíření nákazy," vysvětluje. S každým z obyvatel zdravotníci vedou rozhovory, v rámci kterých se snaží zjistit, kde se v uplynulých dnech pohybovali a s kým se potkávali.

Právě na nedostatečnou komunikaci úřadů si někteří místní stěžují. Dvě nejmenované obyvatelky, německé rodilé mluvčí, popsaly listu Zeit, že jim na začátku úředníci předávali veškeré informace jen na letácích, které osobně roznášeli po jednotlivých bytech. Kdo nebyl doma, nic se nedozvěděl.

Velká část obyvatel jsou navíc cizinci, kteří německy nemluví. Pro ty je celá situace ještě zmatenější, a tak podle reportérů někteří nadále volně chodí ven a zase zpět domů.

Liecke takové případy potvrzuje. "Někteří s negativním testem třeba nechápou, proč musí přesto sedět doma. Je celkem horko a v některých těch bytech bydlí opravdu hodně lidí," vysvětluje. Přesto podle něj většina nařízená opatření respektuje. "Nedáváme pokuty, ani je nijak netrestáme, pro nás je zásadní, abychom věci vysvětlovali. Ale kdyby se případy porušení opakovaly, zvažoval bych jako poslední krok i zapojení policistů," dodává Liecke. Úředníci mezitím média vyzvali, aby se s místními nepokoušela komunikovat.

Korona semafor svítí červeně

Případ v Neuköllnu je největším ohniskem nákazy v německém hlavním městě za celou dobu pandemie. Tříapůlmilionová metropole patří ke středně zasaženým oblastem, nakazilo se v ní zhruba 200 lidí na sto tisíc obyvatel. V mnohem lidnatějším Bavorsku nebo Bádensku-Württembersku to bylo přes 360, respektive 310.

Navzdory pochybám místních úřady trvají na tom, že mají situaci pod kontrolou. "Jestli se ti lidé skutečně nakazili na bohoslužbě, kde možná nedodržovali bezpečnostní opatření, tak tomu nešlo zabránit. Zároveň je ale tato komunita poměrně uzavřená, a proto si nemyslím, že představuje nebezpečí pro zbytek města," uzavírá Liecke.

Takzvaný "korona semafor", který hodnotí pandemickou situaci v Berlíně, se během čtvrtka dostal na nejhorší, červený stupeň v hodnocení takzvaného reprodukčního čísla R. To označuje, kolik lidí nakazí jeden už infekční člověk. Nyní v hlavním městě činí 1,23. Hodnota nižší než 1 bývá považována za známku toho, že se nákazu podařilo zadržet.

V Berlíně i dalších spolkových zemích stále platí koronavirová pravidla: v hlavním městě mají lidé povinnost dodržovat odstup od ostatních lidí alespoň jeden metr a nosit ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách roušky. Do konce června jsou zakázány veřejné akce v uzavřených prostorách pro více než 150 lidí, pod širým nebem se jich pak může od tohoto pondělí účastnit až 500.

Jak nicméně popisují německá média, parky, zahrádky restaurací i dětská hřiště se v posledních dnech plní většími a většími skupinkami lidí. Situace v Neuköllnu je proto podle komentátorů testem pro Berlín, jak dokáže ohniska nákazy izolovat a zabránit nekontrolovanému šíření.

