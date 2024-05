Kontaminovanou krví se v Británii nakazilo 30 tisíc lidí, každý desátý zemřel

Kvůli kontaminované krvi se v Británii mezi lety 1970 a 1991 infikovalo HIV či žloutenkou přes 30 tisíc lidí. Každý desátý z nich zemřel a několik vlád i britský zdravotnický systému NHS se skandál snažily ututlat, tvrdí zveřejněná vyšetřovací zpráva. Britský premiér Rishi Sunak v reakci hovořil o dni hanby pro britský stát.

Informuje o tom server BBC News a deník The Guardian, podle něhož by se odškodné pro oběti a pozůstalé mohlo vyšplhat na deset miliard liber (289 miliard korun).

"Tato katastrofa nebyla nehodou," uvedl bývalý soudce Brian Langstaff, který pětileté vyšetřování vedl. "K infekcím došlo proto, že odpovědní činitelé - lékaři, krevní služby a po sobě jdoucí vlády - nekladli bezpečnost pacientů na první místo," dodal.

Infikovaná krev se během více než 20 let dostala k několika desítkám tisíc pacientů, především při transfuzích a péči o pacienty s vzácným onemocněním krve - hemofilií. Kolem 3000 z nich přišlo kvůli kontaminované krvi o život a další kvůli ní ještě zemřou, píše BBC News. Mezi nakaženými HIV bylo i na 380 dětí s poruchami srážlivosti.

Zpráva vyjmenovává celou řadu pochybení. Zdravotníci a úřady podle ní pacienty vystavili "nepřijatelnému riziku" například tím, že dováželi krev ze zahraničí, a to včetně Spojených států, kde ji za peníze darovali i vězni či drogově závislí. Krev, jejíž část pocházela také od britských vězňů, navíc nebyla po určitou dobu podrobena testování, které by mohlo snížit riziko hepatitidy, nebo tepelně ošetřena, aby se zajistilo zničení HIV.

Když se na problémy přišlo, snažily se navíc úřady "skrývat pravdu". Vedle úmyslného zatajování faktů se podle vyšetřovací zprávy provinily i používáním polopravd či neinformováním pacientů o dostupných alternativách a někdy dokonce i o tom, že jsou nakaženi.

Langstaff uvedl, že skandál zničil životy, sny, přátelství a rodiny. Rozsah toho, co se stalo, je podle něj děsivý.

Za kauzu a postup úřadů se v parlamentu omluvil premiér Sunak. "Je to den hanby pro britský stát," uvedl. "Výsledek tohoto vyšetřování by měl naším národem otřást do morku kostí," dodal.

Britský ministr financí Jeremy Hunt prohlásil, že skandál s kontaminovanou krví je nejhorším příkladem utajování ze strany úřadů, s nímž se kdy setkal. V úterý podle něj vláda představí podrobnosti plánu na kompenzaci postižených rodin.

V roce 2022 britský kabinet podle agentury Reuters souhlasil s "prozatímní platbou" ve výši 100 tisíc liber (2,9 milionu korun) pro postižené.