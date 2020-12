Polsko a Maďarsko se dohodly na rozpočtu EU, píše Reuters. Mluvčí to ale popřel

Země Visegrádu by měly být podle prezidenta Miloše Zemana jednotné při podpoře Polska a Maďarska v jejich sporu s Evropskou komisí o unijní rozpočet. Zeman to řekl po středečním jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Duda podle českého prezidenta řekl, že na půdě Evropské rady pod německým předsednictvím se může dospět ke kompromisu, který by uspokojil polské i maďarské zájmy.

Polský prezident na tiskové konferenci řekl, že jsou první předzvěsti dohody, dál se na ní ale pracuje. Návrhy představil Zemanovi, ten na ně podle něj reagoval velmi pozitivně.