Migrace, která zasáhne celou planetu. Miliony lidí vyhání z domovů měnící se klima

Do roku 2050 by na světě mohlo být přes 216 milionů klimatických uprchlíků. To jsou lidé, kteří opouštějí své domovy kvůli extrémnímu počasí, přírodním katastrofám a dalším dopadům klimatické změny. Už teď je jich víc než běženců, kteří prchají před válkami. Jsme svědky migrační vlny, která zasáhne celou planetu.