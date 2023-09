KLDR vyhostila amerického vojáka, který v červenci přešel hranici z Jižní Koreje

Severní Korea vyhostila amerického vojáka Travise Kinga, který v červenci bez povolení překročil demarkační linii mezi Jižní Koreou a KLDR. Informovala o tom televize CNN s odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA. Podle zdrojů AP byl předán americké straně a je nyní v Číně.

KCNA napsala, že místní úřady dokončily vyšetřování případu. King se podle ní při výslechu přiznal, že nezákonně vnikl na území KLDR, protože se mu "nelíbilo nelidské chování a rasová diskriminace v americké armádě" a také proto, že "byl rozčarován nerovnostmi v americké společností".

Travis King přešel hranici z Jižní Koreje do KLDR 18. července při organizované prohlídce demilitarizovaného pásma. Podle agentury AP se měl z disciplinárních důvodů vrátit do Spojených států poté, co byl v Jižní Koreji ve vězení kvůli obvinění z napadení. Po bezpečnostní kontrole na letišti se mu ale podařilo připojit se k exkurzi na hranici, kterou podle amerických médií překročil dobrovolně.

Nejmenovaný svědek ze skupiny, k níž se King tehdy přidal, v červenci stanici CBS News řekl, že voják se hlasitě smál a pak vběhl mezi budovy směrem k hranici s KLDR. "Nejdříve jsem si pomyslel, že jde o špatný vtip," řekl svědek události.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoli podpisem mírové smlouvy.