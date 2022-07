"Myslel jsem, že umřu." Turista natočil děsivě blízké setkání s lavinou

Řítící se masy ledu a sněhu. Britský turista Harry Shimmin v Kyrgyzstánu natočil utržený ledovec. Lavina se na něj a další turisty začala v horách řítit. "Když se začal sypat sníh a začalo se stmívat a hůř dýchat, myslel jsem si, že možná umřu," popsal.

Devět Britů a jeden Američan se vydali na túru s průvodcem po pohoří Tian Shan v Kyrgyzstánu. "Právě jsme dosáhli nejvyššího bodu túry a já jsem se oddělil od skupiny, abych pořídil fotografie na vrcholu kopce. Zatímco jsem fotil, uslyšel jsem za sebou zvuk praskajícího hlubokého ledu," uvedl Shimmin.

Když uslyšel praskající led, začal natáčet video. "Byl jsem tam už několik minut, takže jsem věděl, že hned vedle mě je místo pro úkryt," vysvětlil britský turista s tím, že by mu nezbylo nic jiného než utíkat. Proto raději zůstal na místě a vyhodnotil, že bude bezpečnější se přesunout do úkrytu.

"Vím, že jsem riskoval"

Brit si je vědom, že natáčením hodně riskoval. "Cítil jsem se pod kontrolou. Když se ale začal sypat sníh a začalo se stmívat a hůř dýchat, myslel jsem, že možná umřu," popsal Shimmin. V úkrytu to podle jeho slov vypadalo jako ve vánici. Po tom, co se masy sněhu a ledu zastavily, turistu zalila vlna adrenalinu.



"Byl jsem pokrytý jen lehkým prašanem. Neměl jsem ani škrábanec. Cítil jsem ale závrať. Věděl jsem, že zbytek skupiny je od laviny dál, takže by měl být v pořádku," řekl Brit. Když svoje společníky našel, zjistil, že jsou všichni opravdu v pořádku. Jen jedna žena si rozsekla koleno a další spadla z koně a utrpěla lehké pohmožděniny.

"Byli jsme šťastní, že jsme naživu"

Až později si skupina turistů uvědomila, že měla obrovské štěstí. "Všichni se smáli a plakali, byli jsme šťastní, že jsme naživu. Kdybychom šli na túře o pět minut dál, byli bychom všichni mrtví," doplnil Shimmin.

Na videu je vidět slabá šedá stopa mezi trávou, což byla cesta. "My jsme ji pak prošli a kráčeli mezi mohutnými ledovými balvany a kameny, které byly odhozeny mnohem dál, než bychom mohli běžet, i kdybychom jednali okamžitě. Aby toho nebylo málo, stezka vede podél nízkého hřebene, který horu zakrývá, takže bychom hukot laviny slyšeli až těsně před tím, než by nás zavalila," uzavřel turista.