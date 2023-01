Temný svět slavného influencera: Tate radil, jak zneužívat dívky, hledal snadné oběti

Darie Gusaové bylo šestnáct, když jí přes sociální síť Instagram přišla stručná zpráva od o dvacet let staršího slavného influencera Andrewa Tatea. "Rumunská dívko," stálo ve vzkazu doplněném o emotikon ovoce. Muž používal ozkoušenou techniku, která měla zajistit, že ji časem zaujme a bude ochotná s ním natočit porno.

Andrew Tate a jeho bratr Tristan jsou nyní ve vazbě v Rumunsku. Tamní policie je zatkla koncem prosince a jejich třicetidenní vazbu minulý týden o další měsíc prodloužil soud. Oba muži čelí obvinění ze znásilnění, obchodu s lidmi a založení zločinecké skupiny.

Gusaová nebyla jediná, kdo podobné zprávy dostal. Sama na ni nikdy neodpověděla, ale některé z jejích kamarádek nebo spolužaček ano. "Bylo zřejmé, že chodíme na střední školu," podivila se v britské stanici BBC Tateově chování dnes už univerzitní studentka. "Měli jsme jméno naší školy v popisku, navíc šlo o soukromý účet. Myslím, že se snažil najít dívky, které byly tak naivní a nevinné, jak to jen šlo."

Dcera prominentního rumunského politika se nebojí o své zkušenosti s influencerem, který nechvalně proslul misogynními komentáři a nenávistnými příspěvky, otevřeně hovořit. Mnoho dalších se ale obává. Poté, co se se svou zkušeností svěřila, ji mnoho mladých mužů osočilo, že nemluví pravdu. "I kluci, které jsem znala ze školy, mě nazývají lhářkou, za to, že tvrdím, že mi Andrew Tate napsal. Ale nepřijde jim nic zvláštního na všech jeho obviněních."

Podle ní si mladí muži Tatea idolizují. "Je to velký problém. Za dvacet let se můžeme probudit a mít tu dva miliony Andrewů Tateů," tvrdí. Influencerovy účty postupně kvůli sexistickým a urážlivým vyjádřením zablokovala většina sociálních sítích. Miliardář Elon Musk mu ale po nákupu Twitteru profil znovu odblokoval. Sleduje ho na něm přes 4,7 milionu lidí.

Bývalý kickboxer se výrazněji proslavil v roce 2016, když se v Británii objevil v realitní show Big Brother. Z ní byl ale vyloučen kvůli videu, v němž páskem bije ženu. Tate tvrdil, že záběry byly sestříhané tak, aby ho ukazovaly ve špatném světle. V té době už ho také vyšetřovala policie kvůli možnému znásilnění, případ byl nakonec odložen.

Donutit ženy k čemukoliv

Andrew Tate, který má americké a britské občanství a dětství strávil v Anglii, se následně přestěhoval do Rumunska. Podle svých slov také proto, že tam bylo údajně méně pravděpodobné, že by byl obviněn ze sexuálního násilí, připomíná server Vox.

Ve videích, která sdílel na sítích, dalším mužům radil, co mají dělat, aby si žili stejně jako on: obklopeni luxusem, drahými auty a polonahými modelkami. Tvrdil, že by nikdy nechodil s ženou starší 25 let.

Tate nabízel kurzy, kde muže učil, jak manipulovat s ženami a zneužívat je. "Už více než deset let vedu studio s webovými kamerami… Více než padesát procent mých zaměstnankyň byly v té době moje přítelkyně a ze všech mých přítelkyň ANI JEDNA nepracovala v zábavním průmyslu pro dospělé, než mě potkala," chlubil se ve videu, ve kterém kurzy nabízel.

Svoji taktiku popsal takto: "Seznámit se s dívkou, jít s ní na pár schůzek, vyspat se s ní… nechat ji zamilovat se do mě tak, aby udělala všechno, co řeknu (…) a pak ji dostat na webkameru, abychom spolu mohli zbohatnout."

V jednom z rozhovorů zase přiznal, že pro něj pracovalo 75 žen na čtyřech místech a jen z webkamerových videí vydělal přes 600 tisíc dolarů (více než13 milionů korun).

Od jeho zatčení své příběhy zveřejnilo několik žen, které na Andrewa Tatea podaly trestní oznámení v Británii už v roce 2015. Dvě muže obvinily ze znásilnění a jedna z toho, že ji opakovaně škrtil.

Stará znásilnění

Redakce Vice News také popsala, že Tate jedné dívce poslal hlasovou zprávu, v níž přiznává, že ji znásilnil. "Jsem špatný člověk? Protože čím víc se ti to nelíbilo, tím víc se mi to líbilo. Ku*evsky se mi líbilo, jak moc jsi to nesnášela. Vzrušovalo mě to. Proč jsem takový? Proč?" zaznělo v ní.

Podle rumunských úřadů influencer ženy lákal pod záminkou lásky, později je zastrašoval, sledoval a nutil k pornografii. Policie identifikovala šest obětí obchodu s lidmi, které byly pod fyzickým i psychickým nátlakem donuceny k sexuálním aktivitám. Tate tvrdí, že jeho případ je politicky motivovaný a vinu odmítá.

Influencer žije v Rumunsku od roku 2017. Během vyšetřování mu prokuratura pro závažnou trestnou činnost zabavila majetek, včetně deseti domů a patnácti luxusních automobilů. V případě odsouzení mu hrozí až patnáct let vězení.