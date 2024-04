Koho z královské rodiny mají Britové nejraději? Král je až čtvrtý, ukázal průzkum

Princezna Kate je nejoblíbenějším členem britské královské rodiny, za poslední dva měsíce předstihla dokonce i svého manžela, prince Williama. Pozitivní vztah k budoucí královně má 76 procent Britů a její obliba nadále roste, vyplynulo z průzkumu společnosti YouGov.

Dvaačtyřicetiletá princezna v zimě podstoupila operaci břicha a zmizela z očí veřejnosti, v březnu pak oznámila, že má rakovinu. Kdy se opět začne objevovat na veřejnosti, zatím není jasné.

Následník trůnu William má podporu 73 procent dotazovaných, negativně ho hodnotí 21 procent. Na třetím místě je princezna Anna, na čtvrtém pak král Karel III., který se stejně jako Kate léčí s rakovinou. Karla podporuje 63 procent dotazovaných, jeho ženu Camillu 50 procent účastníků průzkumu.

K nejméně oblíbeným členům britské královské rodiny se řadí králův mladší syn Harry a jeho manželka Meghan, kteří se zřekli své role v monarchii a jejichž popularita podle údajů YouGov již několik let setrvale klesá. Aktuálně je více než 60 procent Britů hodnotí negativně. Výjimkou z tohoto názoru jsou mladí respondenti, u skupiny od 18 do 24 let je názor na Harryho a Meghan výrazně lepší než u starších lidí. Nejmladší skupina dotazovaných naopak nemá v oblibě Williama a Kate.

Videosestřih sedmi nejbizarnějších událostí ze života Karla III.: