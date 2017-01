Kampaň neskončila, přitvrdíme. Donald Trump neubral plyn ani po prezidentské inauguraci

před 44 minutami

Nový prezident USA Donald Trump má za sebou rušný inaugurační víkend. Stihl během něj podepsat dekret o výrazném omezení Obamovy zdravotnické reformy, navštívit centrálu CIA, čelit obřím protestům ve Washingtonu i dalším velkých městech USA a ostře napadnout americká mainstreamová média. Potvrdil tak, že na kontroverzním a rychlém stylu z předvolební kampaně nebude nic měnit. „Nechce ztratit výhodu vítězného okamžiku,“ tvrdí americký historik Douglas Brinkley.

Washington – “Jsem v neustálé válce s médii. Novináři patří k nejpodlejším lidským bytostem na zemi, že?” vybuchl nový americký prezident Donald Trump v sobotu na tiskové konferenci během návštěvy zpravodajské služby CIA v Langley.

Ostrý výpad, reagující na zprávy amerických médií o nižším počtu lidí, kteří dorazili na jeho páteční inauguraci ve srovnání s ceremoniemi Trumpova předchůdce Obamy, odrážel razantní styl, který chce Donald Trump využívat i po slavnostním uvedení do úřadu prezidenta USA.

Během víkendu stihl obdobu toho, co ve své předchozí prezidentské kampani: verbální útoky i kontroverze, které mu zajišťují pozornost médií.

Konkrétně stížnosti na americký Senát, že pomalu projednává jeho vládní nominace. Útoky na americká média, která se podle něj snaží podrýt jeho autoritu a vítězství ve volbách i na další kritiky, kteří údajně pochybují o tom, zda zvládne svoji funkci. “Věřte mi. Jsem opravdu dobrý,” prohlásil Trump v sobotu před pracovníky CIA.

Je to úplně něco jiného

Verbální útoky i některé přešlapy vysvětlovali Trumpovi příznivci už dříve jeho snahou být přímočarý a hlavně jiný. "Tohle není ani v nejmenším business as usual,“ řekla britskému listu Financial Times Anita McBrideová, veteránka tří posledních administrativ amerických republikánů. Podle ní dává Trump lidem to, co od něj očekávali. „Potřebovali jsme, aby s námi trochu zatřásl. Lidé to jsou ochotní brát s nadhledem,“ dodala McBrideová.

Donald Trump vstoupil do funkce jako nejméně oblíbený prezident USA v nedávné historii. Podle lednového průzkumu univerzity z Quinnipiac ho vnímá pozitivně jen 37 procent Američanů, zatímco 55 procent z nich vidí kladně odcházejícího prezidenta Baracka Obamu.

Odrážely to i masové sobotní protesty proti Trumpovi, které se odehrávaly nejen ve Washingtonu, ale v řadě dalších amerických měst. Demonstrace, původně plánované jako pochody za práva žen, které se cítí novým prezidentem ohrožené, nakonec přilákaly řadu dalších Trumpových odpůrců a byly nečekaně velké.

We’re in a helicopter high over the #WomensMarch in Chicago. Watch on Facebook Live https://t.co/GDmAzq0f6k pic.twitter.com/EmQJbjzBtu — CNN (@CNN) January 21, 2017

Podle odhadů BBC dorazil na jednotlivé akce po celých Spojených státech - hlavně ve Washingtonu, New Yorku, Chicagu a Los Angeles - minimálně milion lidí. Jen v hlavním městě USA odhadly úřady počet účastníků protitrumpovských demonstrantů na 500 000.

Tedy přibližně stejný nebo větší počet, než jaký dorazil ve stejném městě a na téměř totožném místě v pátek na slavnostní inauguraci Donalda Trumpa.

Lžete!

Právě narážky na nízkou účast na páteční ceremonii i její srovnávání s érou Baracka Obamy rozčílily Donalda Trumpa i jeho tiskového mluvčího Seana Spicera natolik, že v sobotu ostře kritizovali média za údajné záměrné lhaní a podjatost.

Compare the crowds: 2009 inauguration at left, 2017 inauguration at right.#Inauguration pic.twitter.com/y7RhIR2nfC — Binyamin Appelbaum (@BCAppelbaum) January 20, 2017

Podle Spicera byla páteční ceremonie „největší, jaká se kdy sešla na (prezidentské) inaguraci“.

Nový mluvčí zároveň na své první tiskové konferenci v Bílém domě obvinil redakce amerických médií ze „záměrného zkreslování“ a pohrozil jim, že je bude prezidentská administrativa „hnát k odpovědnosti“.

Podle washingtonského zpravodaje BBC Davida Willise šlo o incident, kteří novináři v Bílém domě nepamatují. „Není jasné, co tím (hnaním k odpovědnosti Spicer) přesně myslel, ale řada novinářských veteránů v Bílém domě byla hluboce znepokojena,“ napsal Willis na webu BBC.

Oficiální údaje washingtonských úřadů přitom podle BBC uvádějí, že inaugurace Baracka Obamy se v roce 2009 zúčastnilo zhruba 1,8 miliónu lidí a v roce 2013 jich byl přibližně milion. Sám Trumpův mluvčí Sean Spicer odhadoval počet lidí na jeho páteční prezidentské ceremonii na zhruba 750 000 účastníků.

Rychlost je jeho spojenec

Trumpovi životopisci tvrdí, že jeho snaha čeřit vodu a vyvolávat skandály, které mu pak vytvářejí buď lepší podmínky pro vyjednávání nebo zakryjí nepříjemné věci k němu patří od nepaměti.

Dosavadní kouzlo jeho osobnosti – minimálně pro jeho voliče – tkví podle historika Douglase Brinkleyho ve vzbuzování pocitu, že jeho přímočarý styl rychle změní tvář Washingtonu a světa kolem. I za cenu kontroverzí nebo naopak s jejich využitím.

"Donald Trump vidí rychlost jako svého spojence. Nechce ztratit výhodu momentu vítězství,“ řekl listu Financial Times Brinkley, americký historik, který sleduje kroky jednotlivých amerických prezidentů. Nevylučuje zároveň i snahu odvrátit pozornost od nepříjemných věcí.

"Nad Donaldem Trumpem se pořád vznáší řada temných mraků. Řeší střet zájmů ohledně svého majetku. Problémy se vztahem k Rusku nad ním budou viset jak Damoklův meč. A ve vzduchu pořád visí pocit, že na jeho zvolení do prezidentské funkce je něco nelegitimního,“ dodal Brinkley.

Rychlé změny

I proto taky Trump podle některých expertů spěchá s prvními viditelnými změnami.

Krátce po páteční inauguraci podepsal první exekutivní příkaz, ve kterém nařizuje federálním orgánům minimalizovat finanční zátěž, spojenou se zdravotním programem jeho předchůdce Baracka Obamy. První krok k tomu, aby byl program zvaný Obamacare úplně zrušen.

Stejně jako řada dalších Obamových opatření, týkajících se ochrany životního prostředí, boje s klimatickými změnami, práv menšin nebo přistěhovalců. Velmi brzy se očekává i Trumpův exekutivní příkaz k zahájení stavby zdi na hranicích s Mexikem. Ta má bránit lidem z Latinské Ameriky v nelegálním vstupu do USA.

Právě toto Trumpovo opatření, ohlašované už v předvolební kampani, kritizovala v minulosti hlava katolické církve. Tichý vzkaz vyslal papež František novému americkému prezidentovi i v nedělním rozhovoru pro španělský list El País.

Novináři se Františka ptali na populistické politiky, kteří se v současnosti objevují v klíčových funkcích ve Spojených státech a v Evropě. Papež zalitoval, že v době krize "máme tendenci hledat spasitele, který by nám vrátil identitu, a chráníme se před ostatními lidmi zdmi a ploty z ostnatých drátů".

Adolf Hitler byl podle něj v Německu ve 30. letech minulého století "zvolen lidem a pak lid zničil". František ale dodal, že počká na činy nového amerického prezidenta a teprve podle nich si na něj vytvoří názor. "Nerad soudím lidi předčasně,“ uzavřel.

Projev Donalda Trumpa se mi líbil, hrdost a víra může Američany spojit, říká bývalá asistentka pěti amerických prezidentů Eliška Hašková Coolidge. | Video: Martin Veselovský | 14:46

autor: Josef Pazderka