Bezpilotní nákladní loď Cygnus dorazila na vesmírnou stanici, dovezla posádce zásoby

K Mezinárodní vesmírné stanici úspěšně dorazila bezpilotní nákladní loď Cygnus společnosti Northrop Grumman. Plavidlo, které se do kosmu se zásobami pro posádku a materiálem pro experimenty vydalo ve středu na palubě nosné rakety Antares, zachytila robotická paže orbitálního komplexu, pomocí které bylo krátce poté připojeno ke staničnímu modelu Unity.

Cygnus zachytila staniční paží Canadarm 2 astronautka Anne McClainová v 11:28 SELČ. Posádka stanice následně začala s přípravami na připojení lodě k ISS, hotovo bylo o dvě hodiny a tři minuty později, kdy byl Cygnus zakotven k Unity.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) uvedl, že je to jedenáctý a zároveň poslední zásobovací let lodi Cygnus pro ISS na základě první dohody společnosti Northrop Grumman pod zkratkou CRS-1. V říjnu je pak plánován první let v rámci nového dohody CRS-2, která počítá rovněž s dalšími jedenácti zásobovacími lety.

Cygnus, který nyní zakotvil u ISS, nese pojmenování po astronautovi Rogeru Chaffeeovi, který byl s kolegy Virgilem Grissomem a Edem Whitem členem nikdy neuskutečněné mise Apollo 1. Během nácviku odpočtu vypukl v kabině požár, při kterém se trojice udusila.

Cygnus by měl u ISS zůstat do 23. července. Po odpojení vypustí minisatelity soukromé společnosti NanoRacks a bude až do prosince pokračovat v prodloužené misi na oběžné dráze. Poté s několika tunami odpadu z ISS při plánovaném sestupu shoří v zemské atmosféře, uvedl NASA.