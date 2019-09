Babiš: Jsem milý chlap, mladým jsem zlevnil jízdné a teď proti mně můžou demonstrovat

Andrej Babiš (ANO) si rád svoje schůzky sjednává sám, libuje si v jasných prohlášeních, a když je řeč o migraci a klimatu, stává se debata rychle bouřlivou. I takové dojmy si odnesl redaktor předního německého listu die Welt z rozhovoru s předsedou české vlády.

Migrace je jednou z oblastí, za kterou český premiér Německo rád kritizuje, všímá si hned na úvod německý novinář. Babiš odmítá, že by Česko mohlo využít uprchlíky jako šanci, jak do Česka přilákat více pracovní síly.

Ta zdejší ekonomice, jak nicméně připouští, chybí. "Když u nás mladí lidé nechtějí mít děti, nevzdáme to a neřekneme, že to můžeme vykompenzovat migrací," říká premiér v rozhovoru.

Když máte jedno nebo dvě děti, tak to ještě jde. Třetí dítě znamená větší auto a větší bydlení. A to stojí peníze. Já to beru jako investici a, ano, budeme o tom jednat s našimi ministry. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 22, 2019

Zvyšující se populace i bez migrace je podle premiérova vyjádření ze začátku září jedním ze znaků "dobrého státu". Zvažuje proto, že by svého cíle, tedy průměrně aspoň 2,1 dítěte na ženu místo stávajících 1,7, dosáhl i prosazením ekonomických pobídek pro rodiny, například příspěvků na větší auto nebo vyšší důchod. V rozhovoru pro die Welt zmiňuje i potřebu umožnit ženám lépe skloubit pracovní a rodinný život.

"Není pravda, že mě mladí kritizují," odmítá otázku německého novináře, jak je možné, že mladší generace nepatří mezi nadšené podporovatele Babišova hnutí ANO. Podle premiéra takový dojem vzniká proto, že všichni novináři o něm lžou, "do jednoho".

Podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi z letošního jara ale podpora ANO skutečně s nižším věkem klesá. Zatímco z lidí starších 60 let by jich Babišovo hnutí volila skoro polovina, u voličů do 29 let má podporu jen 15 procent.

"Já jim dokonce pomáhám, jsem milý chlap," reaguje na otázku na protesty, během kterých naposledy letos v červnu požadovaly stovky tisíc lidí Babišovu rezignaci kvůli podezření z jeho střetu zájmů při čerpání evropských dotací a ohrožení nezávislosti české justice. "Snížil jsem jízdné na autobusy a vlaky. Teď můžou levněji cestovat, když proti mně chtějí demonstrovat," vysvětluje.

Další velké protesty chystají aktivisté ze spolku Milion chvilek pro demokracii na 16. listopadu, v předvečer třicátého výročí sametové revoluce. Babiš se síly davů neobává. "Neexistuje nic, co by mi mohlo uškodit. Pořád čtu v novinách, že jsem prachatý. A víte co? Já jsem prachatý. A proto nejsem zkorumpovaný. Nikdo nemá dost peněz na to, aby si mě koupil," tvrdí premiér.

V rozhovoru se Babiš vyjádřil také o prioritách budoucí Evropské komise, jejíž členy bude od příštího týdne schvalovat v Bruselu Evropský parlament. Podle premiéra má tři hlavní témata, kterými by se měla zabývat: brexit, migrace a sankce proti Rusku, o jejichž účinnosti Babiš opakovaně pochybuje. "Dosud nepřinesly požadované výsledky," zopakoval nyní redaktorovi die Welt.

