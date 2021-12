Poslala e-mail a získala klíčový post. Kdo je nová "paní Evropa" Petra Fialy

V tuzemských hotelech se podle státní agentury CzechTourism v říjnu ubytovalo zhruba 1,1 milionu hostů. Oproti loňsku je to asi o 800 tisíc více. Návštěvnost hotelů dál nejvíce podporovali domácí turisté, kterých do nich v desátém měsíci letošního roku zavítalo přibližně 660 tisíc. Ze zahraničí dorazilo kolem 400 tisíc hostů, nejčastěji se jednalo o Němce. Obsazenost hotelů ke konci roku ovlivní zrušené vánoční trhy. Cestovatelé z ciziny se tak místo toho, aby přijeli do Česka, vydají do zemí, kde se adventní trhy konají. Agentura CzechTourism to ve čtvrtek sdělila na základě nových dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Z říjnových údajů ČSÚ je podle ředitele CzechTourism Jana Hergeta patrné, že s rostoucí proočkovaností začali lidé znovu cestovat. "Markantní je to například u turistů z Izraele, kde se očkovalo velice rychle," uvedl. Tuzemské hotely v říjnu přivítaly 12 233 hostů z Izraele, v porovnání se stejným měsícem předkrizového roku 2019 jich bylo pouze o 1320 méně. Podobné je to u návštěvníků ze Saudské Arábie, propad hostů v hotelích za desátý měsíc ve srovnání s rokem 2019 činí zhruba osm procent.

"Bohužel aktuálně se situace vyvíjí opačným směrem. Turisté ze vzdálených zemí ve velkém ruší rezervované lety a cesty do Česka, a to především kvůli chybějícím adventním trhům. Vánoční atmosféra ve městech spojená s adventními trhy je pro řadu zahraničních turistů opravdu silným magnetem," řekl dále Herget.