Napodruhé to už vyšlo. Jihokorejský parlament rozhodl o odvolání prezidenta

Jihokorejský parlament na druhý pokus rozhodl o odvolání prezidenta Jun Sok-jola kvůli tomu, že se minulý týden pokusil v zemi zavést stanné právo. Pro krok, který musí do šesti měsíců ještě potvrdit ústavní soud, se vyslovilo 204 poslanců v 300členné komoře. Jun po rozhodnutí poslanců prohlásil, že se nevzdá, vyzval k udržení stability v zemi a své odvolání označil za "prozatímní".

Sobotního hlasování se zúčastnilo všech 300 zákonodárců poté, co první pokus o odvolání hlavy minulou sobotu neuspěl, když sál opustili poslanci z prezidentovy Strany lidové moci (PPP). Někteří z nich od té doby nicméně avizovali, že v druhém hlasování už hodlají pro odvolání prezidenta zvednout ruku. Opozice v parlamentu drží 192 křesel, což znamená, že v tajném hlasování pro návrh na prezidentovo odvolání hlasovalo nejméně 12 poslanců jeho strany. Proti bylo 85 poslanců, tři se hlasování zdrželi a osm hlasů bylo neplatných, upřesnila agentura Reuters.

"Ačkoli se prozatím zastavuji, cesta, kterou jsem v posledních dvou a půl letech s lidmi ušel vstříc budoucnosti, se nesmí zastavit nikdy. Nikdy se nevzdám," řekl Jun v televizním projevu po oznámení rozhodnutí parlamentu. "S veškerou kritikou, povzbuzením a podporou na mou adresu v srdci budu do poslední chvíle pro zemi dělat vše, co bude v mých silách," dodal prezident. Jun už dříve obhajoval své rozhodnutí o stanném právu jako nezbytný akt pro správu věcí veřejných a slíbil, že bude "bojovat až do konce" tváří v tvář snahám opozice o jeho odvolání.

Jun i po hlasování poslanců zůstává v úřadu prezidenta, jeho pravomoci a povinnosti však jsou pozastaveny a jeho funkci dočasně zastává premiér Han Duk-so. Ten po rozhodnutí parlamentu novinářům řekl, že vynaloží maximální úsilí na zajištění stability v zemi.

Rozhodnutí o obžalobě Juna již parlament doručil ústavnímu soudu i prezidentské kanceláři. Soud má nyní až 180 dní na to, aby rozhodl, zda prezidenta z funkce odvolá, nebo jeho pravomoci obnoví. Jihokorejská média uvedla, že soud v této věci poprvé zasedne už v pondělí.

Pokud bude prezident rozhodnutím ústavního soudu zbaven funkce, musí se do 60 dnů v zemi konat nové prezidentské volby. Stal by se druhou odvolanou hlavou státu v historii Jižní Koreje. V roce 2017 byla zatčena prezidentka Pak Kun-hje, kterou parlament zbavil funkce po korupčním skandálu, a následně odsouzena k 20 letům vězení.

Do ulic Soulu v posledních necelých dvou týdnech vyrážely navzdory mrazům desetitisíce lidí, kteří požadovali Junovo odvolání i zatčení. V hlavním městě se shromažďovaly ale i tisíce Junových konzervativních příznivců, demonstrace obou táborů byly převážně pokojné, píše agentura AP.

Před sobotním hlasováním se před budovou parlamentu sešlo podle odhadů až 200 tisíc lidí, kteří žádali prezidentovo odvolání. Po oznámení výsledku hlasování v parlamentu začali demonstranti oslavovat, mnozí výsledek označili za důkaz odolnosti jihokorejské demokracie, uvedly agentury. Naopak demonstrace na podporu prezidenta, která se rovněž konala v blízkosti sídla zákonodárného sboru, se po oznámení výsledku brzy rozešla.

Prezident Jun šokoval 3. prosince národ i celý svět, když vyhlásil v zemi stanné právo. V krátkém televizním projevu slíbil "vymýtit síly, které napomáhají KLDR, a bránit demokratický ústavní pořádek". Opozici přitom obvinil ze sympatií vůči Severní Koreji a z protistátní činnosti, jež paralyzovala vládu. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu rozhodnutí postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Prezidenta v současnosti vyšetřuje prokuratura pro podezření z velezrady.