Zbraně krvavé jemenské války: od československých samopalů vzor 58 po americké bombardéry F-15

před 2 hodinami

Saúdská Arábie je pod čím dál silnějším tlakem kvůli svému zapojení do krvavé války v sousedním Jemenu. Rijádu přitom dodává zbraně i Česko.

Praha - Britští aktivisté z Kampaně proti obchodu se zbraněmi (CAAT) dostali nedávno vládu v Londýně až k soudu za její rozhodnutí dodávat nejmodernější výzbroj a munici Saúdské Arábii.

Argumentovali tím, že v Jemenu, kde saúdskoarabská armáda britské zbraně používá, umírají tisíce civilistů a miliony dalších bojují o život.

Proces ale skončil letos v srpnu pro CAAT porážkou. Soudce rozhodl, že britská vláda postupuje legálně a může dodávat vládě v Rijádu zbraně dál.

Arabská koalice pod vedením Saúdské Arábie vstoupila do války v Jemenu v březnu 2015. Měla zastavit šíitské povstalce, kteří ve spolupráci s vojáky loajálními bývalému prezidentovi Alímu Abdalláhovi Sálihovi (zemřel v prosinci letošního roku - pozn. red.) a za pomoci Íránu vítězili v občanské válce.

Vojenská koalice vedená Rijádem je zastavila, saúdskoarabské nálety ale často míří na civilní cíle. Jedním z nejhorších byl útok loni v říjnu, kdy bomby dopadly na pohřeb v jemenské metropoli Saná a připravily o život 140 lidí.

Právě po něm se odpůrci vyzbrojování Saúdské Arábie obrátili na londýnský soud. Vyzněl pro ně záporně. "Dospěli jsme k názoru, že rozhodnutí prodávat zbraně Saúdské Arábii není v rozporu se zákonem," oznámil britský soudce.

Reportáž televize Channel 4 o britských zbraních v Jemenu.

Pro Londýn je Saúdská Arábie hlavním odběratelem zbrojních dodávek. V uplynulých dvou letech stál tento export přes šest miliard liber (více než 170 miliard korun).

Také americký prezident Donald Trump během letošní návštěvy Rijádu podepsal dodávky nejmodernějších zbraní z USA v hodnotě 110 miliard dolarů (2,4 bilionu korun).

Saúdští Arabové dokonce chtějí nakupovat i v Rusku, například systém protivzdušné obrany S-400. A velmi důležitou destinací jsou i pro české zbrojaře.

Společnosti skupiny Czechoslovak Group vyvážejí do Saúdské Arábie hlavně obrněnou pozemní techniku na podvozcích Tatra. "Počty vozidel Tatra v armádách Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů přesahují dva tisíce kusů," řekl Aktuálně.cz mluvčí holdingu Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Česká pobočka organizace Amnesty International ale má podezření, že z Česka míří do Saúdské Arábie a tím možná i do nedalekého Jemenu i jiné zbraně.

"Z České republiky byly do Saúdské Arábie v posledních letech vyvezeny zbraně a vojenský materiál za několik miliard korun. Bohužel dostupné informace o tom, komu přesně a jaké jsou to zbraně, nemáme. Podle výroční zprávy, kterou každoročně vydává ministerstvo průmyslu a obchodu, je zjevné, že to není jen obrněná technika, jak často zbrojaři tvrdí. Například v rekordním roce 2014, kdy vývoz do Saúdské Arábie dosáhl 1,8 miliardy korun, jsme tam vyvezli střelivo a další výzbroj v hodnotě 180 milionů korun," říká Martin Balcar z organizace Amnesty International, který se specializuje na obchody se zbraněmi.

Největší dovozci zbraní Indie 14 % Saúdská Arábie 7 % Čína 4,7 % Spojené arabské emiráty 4,6 %

Vyjádřen je procetní podíl na celosvětomém opmortu zbraní v roce 2015 Zdroj: World Atlas

Do Jemenu ale mezitím míří zbraně i z dalších zahraničních destinací. Írán oficiálně sice popírá, že by do země dodával zbraně, francouzské a australské hlídky ale opakovaně poblíž jemenských břehů zastavily lodě s íránskými zbraněmi. Protitankové střely, samopaly a raketomet byly určené šiítským povstalcům, tzv. Hútíům.

V rukou rebelů se objevily i ruské protitankové střely Kornet, které dříve nebyly ve výzbroji jemenské armády.

Výzkumné centrum Conflict Armament Research ve své loňské zprávě uvedlo, že v Jemenu je také řada zbraní ze Severní Koreje a Bulharska. Hútíové už dvakrát odpálili ze severu Jemenu raketu, kterou Saúdští Arabové sestřelili díky americkému protiraketovému systému Patriot nedaleko hlavního města Rijádu.

Jemenci jsou ale známi tím, že i v mírových časech drží doma zbraně nebo s nimi chodí i na veřejnosti. Taková je tradice jemenských kmenů.

"Nošení palných zbraní jako například československého samopalu vzor 58, kalašnikova nebo americké pušky M-16 je v Jemenu obvyklé, ale nemyslím si, že by se tím výrazně odlišoval od mnoha jiných zemích. To samé bylo vidět třeba v Libanonu během tamní občanské války," říká arabista Miloš Mendel.

Než v Jemenu vypukla v roce 2011 občanská válka, Spojené státy s Velkou Británií cvičily a vyzbrojovaly tamní elitní protiteroristické oddíly, bojující proti buňkám al-Káidy. I tyto zbraně hrají v současnosti roli v jemenské válce.