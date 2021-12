Jedl tučňáky i psy, budoval sklady. Jak Roald Amundsen dobyl jižní pól

Státy Evropské unie v úterý schválily obecný program Rady EU pro příští rok a půl, na němž se dohodli zástupci tří příštích předsednických zemí - Francie, Česka a Švédska. Přes některé odlišnosti v názorech na témata jako je obchodní či migrační politika se trio shodlo na společném směru, jímž by se sedmadvacítka měla v příštích 18 měsících ubírat. Zaměřit se Paříž, Praha a Stockholm chtějí na klimaticky šetrné zotavení ekonomik po pandemické krizi, posilování zdravotní unie či lepší zabezpečení vnějších hranic bloku.

Francie se chopí vedení unie začátkem ledna, Česko je přebere v červenci a o dalšího půl roku poté stane v čele EU Švédsko. Trojice po sobě jdoucích předsednických zemí tradičně dává dohromady společný program, ačkoli se jejich vlastní priority mnohdy liší.

"Institut tria je rámcem pro organizovanější a těsnější spolupráci tří po sobě jdoucích předsednictví," řekla dnes česká velvyslankyně při EU Edita Hrdá, která ČR zastupovala na jednání unijních ministrů pro evropské záležitosti, kteří program schválili.

Trio následujících předsednictví podle ní bude usilovat o to, aby peníze investované do oživení ekonomik po pandemii směřovaly především do zelených a digitálních projektů. Předsednické státy chtějí také podpořit dotváření jednotného trhu či posílení odolnosti a obranyschopnosti unie.