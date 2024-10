Novinář o setkání s příznivci Trumpa: Otevřeně říkali, že chtějí popravy jeho odpůrců

Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba v podcastu Americký sen vzpomíná na setkání s příznivci exprezidenta Donalda Trumpa. Prý mu z toho někdy běhal mráz po zádech.

"Když Trump mluví o popravách politických odpůrců, a můžeme si stokrát říkat, že to myslí jako nadsázku, tak tihle lidé se pak s vámi baví a do očí vám otevřeně říkají, že ano. Já jsem pro to, aby se ve Spojených státech popravovali ti, co jsou proti Donaldu Trumpovi," vypráví Kaliba, jak někteří nejvěrnější stoupenci amerického exprezidenta přejímají jeho rétoriku.

Reportér s nimi mluvil například v období po volbách v roce 2020, v nichž Trumpa porazil nynější prezident Joe Biden, a před útokem na Kapitol z 6. ledna, za kterým stáli Trumpovi stoupenci. "Byli to lidé přesvědčení, že jim někdo krade volby. Z hloubi své duše věřili tomu, že Trump vyhrál," popisuje. Opětovný republikánský kandidát na prezidentka čtyři roky starou porážku nikdy neuznal a tehdejší volby bez důkazu označuje za zmanipulované.

Kaliba mluvil s lidmi, kteří například byli pro, aby se vyházely desítky lidí z vrcholných pozic ve všech státních agenturách a úřadech a dosadili se tam lidé loajální někdejšímu šéfovi Bílého domu.

Kaliba v podcastu také zmiňuje, že potkal mnoho voličů Donalda Trumpa mezi emigranty z bývalého Československa. "Je v tom možná i nějaká setrvačnost, že Republikánská strana byla víc proti komunismu a prezidenti Ronald Reagan a George Bush starší byli republikáni, kteří dovedli svět ke zboření Sovětského svazu," míní.

Výsledek voleb, které se konají 5. listopadu, podle něj nelze předpovědět. Ačkoliv v celostátních průzkumech i v některých rozhodujících státech vede Kamala Harrisová, Kaliba její vítězství zdaleka nepovažuje za jisté. Upozorňuje, že podle čerstvých průzkumů si stojí špatně u odborářů.