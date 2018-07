Jak vyprostit thajské chlapce? V jeskyni se učí potápět, zachránci s nimi natočili dojemné video

Potápěči zvažují, jakým způsobem chlapce nejlépe z jeskyně vysvobodit. Třináctičlenná skupina je v jeskynním komplexu uvězněna od předminulé soboty.

Bangkok - Thajsko slaví nalezení dvanácti mladých fotbalistů a jejich trenéra, kteří kvůli povodním uvázli v jeskyni. Jenže po euforii přichází vystřízlivění. Jak osoby ze zaplaveného místa bezpečně vyprostit?

Obavy panují hlavně o fyzický a psychický stav chlapců ve věku 11 až 16 let i o jejich pětadvacetiletého fotbalového trenéra, který spolu s nimi v jeskynním komplexu Tham Luang Nang Non čeká na záchranu.

Strach alespoň částečně rozptýlilo nové video, které thajské speciální jednotky ve středu zveřejnily na Facebooku. Záběry ukazují všech dvanáct chlapců i kouče v relativně dobré náladě. Chlapci se na kameru postupně představují pomocí tradičního thajského pozdravu "wai", kdy sepnou ruce jako při modlení. Místy je dokonce slyšet smích. Někteří se zahřívají termoreflexní fólií.

Fotbalový tým se ztratil 23. června. Trenér vzal chlapce na obhlídku jeskyně, kde jim ale posléze zablokoval cestu zpět silný déšť. Voda ucpala jeskyni bahnem a sutinami.

Thajští potápěči je s pomocí kolegů z několika dalších zemí objevili po devíti dnech náročného pátrání, kdy už se naděje na záchranu zdály být velmi malé. Ovace sklidila hlavně dvojice britských potápěčů, kteří jako první s chlapci bezprostředně po nalezení navázali kontakt.

Zachránci chlapců: Potápěči Richard Stanton a John Volanthen Dvojice britských potápěčů, která pomohla objevit třináctičlennou skupinu uvízlou v jeskyni.

Stanton je původně hasič, Volanthen se specializuje na jeskyňářství a technické potápění.

Oba patří k nejlepším profesionálům ve svém oboru.

Podíleli se na podobně nebezpečných operacích v Irsku, Norsku nebo Francii.

Stanton v minulosti pomohl například britskému speleologovi, který zůstal uvězněn v jeskyni v Mexiku.

Skupina se nachází zhruba dva kilometry od vchodu jeskyně a 800 až 1000 metrů pod povrchem. Nově se s ní v podzemí nachází také dva lékaři dobrovolníci, kteří tuto formu pomoci sami nabídli.

Spoléhat se na vodu, nebo potápěčské schopnosti?

Záchranáři hovoří o dvou možnostech, jak třináct osob vysvobodit. Buď počkat, až opadne voda, nebo skupinu naučit potápění. Díky nově nabytým schopnostem by se tak mohli z "vězení" dostat sami.

Obě varianty jsou ale nejisté. Zejména záchranáři se obávají, že Thajsko období silných dešťů teprve čeká. Hladina vody v jeskynním komplexu by tak mohla naopak ještě stoupat. Období dešťů na severu země je většinou spjato s měsíci květnem nebo červnem a trvá až do září, někdy října. Odborníci už sice vodu z jeskyně začali odčerpávat, například podle deníku The Guaridan ale přijdou do země nové přívaly deště ještě tento týden.

S velkým nadšením se nesetkala ani varianta, že by se chlapci naučili potápět. Někteří experti varují, že vystavit nezkušené chlapce prostředí, které je plné bahna a kde je velmi špatná, ne-li nulová viditelnost, je zkrátka riskantní. Nikdo z dvanácti chlapců navíc neumí plavat, informoval zpravodajský server BBC.

Odborníci upozorňují na paniku, která by osoby při hazardní operaci mohla přepadnout. Některé části jeskyně jsou navíc tak úzké, že by jimi nemusela projít kyslíková bomba. Chlapce může ohrozit také to, že budou zesláblí a budou mít minimum pohybu.

Variantu s potápěním podporují hlavně tamní úřady. Jak informovala agentura AP, chlapci i trenér už ale ve středu podstoupili první lekci v plavání a potápění. První potápěčské lekce se podle něj konaly na suchu a ke skutečným ponorům se chlapci dostanou až později.

Obě možnosti také znamenají, že si třináct osob v jeskyni pobude ještě zřejmě několik měsíců. Chlapci se nenaučí potápět ze dne na den. Těžko se dá také odhadnout, kdy opadne voda.

Stále je tu také třetí možnost, a sice že by záchranáři objevili vhodný vchod do jeskyně, kterým by se ke skupině dostali. To se ale zatím nepovedlo, mimo jiné protože je jeskynní komplex velmi úzký. Thajské týmy nicméně nadále okolí horského úbočí, kde jeskyně leží, prohledávají.

Celkem se na místě nachází přes tisíc thajských expertů s výpomocí ze zahraničí včetně Velké Británie, Spojených států a Austrálie. Odborníci se pokouší do jeskyně také dostat optické vlákno, které by chlapcům zajistilo telefonické připojení k internetu a chlapci by se mohli spojit s rodinami. Ani to se ale dosud nepodařilo.

Potápěči jim mezitím dopravují další nutné zásoby, mimo jiné posilující vitaminovou výživu a léky.

