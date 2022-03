"Jak víte, že to neudělali Ukrajinci?" Ruskému diplomatovi ukázali fotku z Mariupolu

Vysoce postavený ruský diplomat nevyloučil možnost, že jeho země v případě provokace ze strany NATO použije v konfliktu s Ukrajinou jaderné zbraně. "Není správné vyhrožovat Rusku a snažit se zasahovat, takže když máte co do činění s jadernou mocností, musíte samozřejmě propočítat všechny možné důsledky," řekl Dmitrij Poljanskij, zástupce ruského velvyslance při OSN, v rozhovoru pro Sky News.

