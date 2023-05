Tohle Británie 70 let nezažila. Jak Karel usedne na prastarý trůn a přijme korunu

Korunovace Karla III.

11:20 středoevropského času - Začátek procesí

z Buckinghamského paláce

Před půl dvanáctou středoevropského času vyjedou král Karel III. s královnou chotí Camillou z Buckinghamského paláce po třídě The Mall vedoucí od až k Trafalgarskému náměstí, kde zabočí do ulice Whitehall a následně do Westminsterského opatství. Téměř po celou délku cesty, tedy 2,3 kilometru, bude procesí přihlížet veřejnost.

Oproti tradici, kdy králové a královny jezdívali ve starém Zlatém kočáře, pojede Karel III. s Camillou v Kočáře k diamantovému jubileu, který vznikl v roce 2012 k oslavě 60 let od nástupu královny Alžběty II. na trůn.

Oficiální pozvánka na korunovaci krále Karla III. a královny Camilly.

před 12:00 - Příjezd do Westminsterského opatství

+ + + + + Hlavní oltář + Korunovační trůn + Sezení pro hosty + Prostor pro sbor + Hlavní západní brána +

Krátce před polednem dojede král Karel III. s Camillou do Westminsterského opatství, kde probíhají korunovace britských panovníků už od roku 1066. Prvním korunovaným zde byl Vilém I. Dobyvatel, Karel III. bude již čtyřicátým panovníkem.

Na cestu na ceremonii oblékne král roucho svého dědečka Jiřího V. To doplní pláštěm Jiřího IV. a rukavicemi a páskem Jiřího VI. Královna manželka Camilla oblékne roucho královny Alžběty II. z roku 1953.

Na korunovaci bude Karel III. oděn ve zlatém rouchu krále Jiřího V. (nalevo), na něm bude mít zlatý plášť sahající až na zem, který patřil králi Jiřímu IV. Zdroj: Reuters

12:00 - Začátek korunovace

Královský pár do opatství doprovodí duchovní a také zástupci států Commonwealthu, kteří ponesou vlajky svých zemí. Mezi nimi bude i britský premiér Rishi Sunak, který bude během obřadu předčítat z Bible.

Při ceremonii zazní dvanáct skladeb osobně vybraných králem Karlem III.

Korunovace britských monarchů

12.00-14.00 - Korunovace

Podoba korunovace se nezměnila od roku 1902, kdy se králem stal Eduard VII. Nejprve bude Karel III. představen lidu a arcibiskup z Canterbury Justin Welby ho prohlásí za nezpochybnitelného krále. Poté celá kongregace řekne „Bůh ochraňuj krále“ a jejich přání stvrdí zvuk trumpet.

Po slavnostní přísaze si král sedne na dřevěný Korunovační trůn ze 13. století, svlékne ceremoniální roucho a bude pomazán olejem dovezeným z Jeruzaléma, což ho stvrdí v čele anglikánské církve. Tato část korunovace je považována za nejposvátnější, trůn s králem proto bude zakryt.

Následuje samotné posazení koruny na hlavu krále Karla III. K tomuto účelu bude použita koruna svatého Eduarda z roku 1661, která je vyrobená ze zlata a váží 2,2 kilogramu. Využívána je jen na korunovace, půjde tedy o první a zároveň poslední okamžik, kdy ji bude mít Karel III. na sobě. Dvě minuty poté zazvoní zvony a po celé Velké Británii proběhne slavnostní střelba.

V poslední části ceremonie se Karel III. ujme trůnu - jiného, než na kterém mu byla na hlavu posazena koruna. Následník trůnu, princ William, poté přistoupí ke svému otci, poklekne a vzdá mu hold.

Koruna svatého Eduarda Používá se jen při korunovacích Vyrobena v roce 1661 Váží 2,2 kilogramu Vykládaná rubíny, ametysty, granáty, safíry a topazy Britská imperiální koruna Vyrobena v roce 1937 Váží 1 kilogram Vykládaná 2868 diamanty a 17 safíry Safír svatého Eduarda Rubín černého prince Cullinan z největšího nalezeného diamantu na světě Koruna královny Marie Stříbrná koruna s 2200 diamanty Váží 590 gramů Vyrobena v roce 1911 3 diamanty z dosud největšího nalezeného diamantu na světě Cullinan

Jednodušší obřad čeká královnu manželku Camillu: bude pomazána, korunována a usedne na trůn, sama ale žádný slib skládat nebude. K její korunovaci bude použita koruna královny Marie z roku 1911, která byla ovšem upravena - kvůli nejasnostem ohledně vlastnictví diamantů z ní byly odstraněny některé drahé kameny. Korunovaci zakončí bohoslužba.

Portrét královského páru z konce dubna 2023. Zdroj: Reuters

14:00 - Procesí zpět do Buckinghamského paláce

Procesí odjede stejnou cestou zpět do Buckinghamského paláce. Král s královnou manželkou budou oděni do plášťů speciálně vyrobených pro tuto příležitost. Budou na nich vyšité přírodní motivy a také národní symboly Anglie (růže), Skotska (bodlák) a Irska (čtyřlístek jetele).

Za kočárem by měla kráčet rodina následníka trůnu prince Williama.

Událost zakončí pozdrav krále s královnou manželkou z balkonu Buckinghamského paláce, přítomni by měli být i další členové královské rodiny. Nad palácem poté budou šest minut přelétávat armádní letadla.

Sestřih z korunovace královny Alžběty II. v roce 1953.

Kdo se korunovace zúčastní?

Přímo ve Westminsterském opatství bude slavnosti přihlížet více než 2200 hostů. Mezi nimi členové královské rodiny včetně panovníkových synů, prince Williama a prince Harryho, a jeho dvou sourozenců, princezny Anny a prince Edwarda, informuje britská stanice BBC. O tom, zda se korunovace zúčastní i princ Andrew, který byl vyšetřován ve spojitosti s kauzou usvědčeného pedofila a milionáře Jeffreyho Epsteina, se stanice nezmiňuje. Jisté však je, že na korunovaci nepřiletí manželka prince Harryho, Meghan Markelová.

Speciální úloha čeká devítiletého prince George, který je coby syn Williama druhý v nástupnické linii. Bude jedním ze čtyř čestných pážat královského páru. Jeho sourozenci Charlotte a Louis žádnou oficiální roli mít nebudou.

Kromě královské rodiny se korunovace zúčastní státníci ze 203 zemí, například francouzský prezident Emmanuel Macron nebo šéf Bílého domu Joe Biden, Česko zastoupí prezident Petr Pavel a jeho žena Eva. Mezi hosty budou také nositelé Nobelovy ceny, náboženští představitelé, pozvání dostali také pracovníci komunitních a charitativních organizací. Na slavnost dorazí i herci Stephen Fry a Rowan Atkinson či zpěvák Lionel Richie. Hovoří se také o tom, že pozvánku měl údajně dostat bývalý fotbalista David Beckham se ženou Victorií.

Korunovace v číslech a zajímavostech

Kde lze korunovaci sledovat?

