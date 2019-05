Izraelskému premiérovi Netanjahuovi zbývá poslední den na sestavení vlády

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má dnes poslední den na sestavení vládní koalice po dubnových volbách. Dosud se mu to nepodařilo kvůli sporům o branný zákon mezi potenciálními koaličními partnery jeho strany Likud. Ta sice minulý měsíc volby vyhrála, ale bez jednoho z účastníků debaty o branném zákoně Avigdora Liebermana nedá dohromady potřebnou většinu ve 120členném parlamentu.

Podle izraelského tisku má Izrael nyní tři možnosti. Netanjahu a Lieberman se dohodnou a vznikne koalice, která se bude moci opírat o 65 poslanců. Taková vláda ale bude nestabilní a podle odborníků by netrvala dlouho.

Jako pravděpodobnější se jeví rozpuštění nově zvoleného parlamentu. To se musí stát zákonem a Kneset o tom musí hlasovat sám. V prvním čtení už tak učinil, musel by ovšem hlasovat ještě dvakrát. Pak by se mohly vypsat další předčasné volby. Hovoří se už o zářijovém termínu.

Vyloučeno ale není, že se v hlasování k opozici připojí i některé pravicové strany, parlament rozpuštěn nebude a nebude možné vypsat předčasné volby. Pak by prezident Reuven Rivlin mohl pověřit sestavováním vlády jiného zvoleného člena Knesetu.