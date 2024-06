Italský soud potvrdil trest pro Knoxovou v souvislosti s vraždou. Do vězení nepůjde

Soud ve Florencii ve středu potvrdil tříletý trest pro Američanku Amandu Knoxovou v souvislosti s vraždou britské studentky Meredith Kercherové z roku 2007. Soud podle tiskových agentur dospěl k závěru, že Knoxová se dopustila křivého obvinění, když během výslechu tvrdila, že za vraždu mohl její tehdejší zaměstnavatel. Knoxová tvrdí, že vypovídala pod tlakem policie, a vinu odmítla.

Porotní soud se ve středu ve Florencii znovu zabýval obžalobou, podle které Knoxová při jednom z výslechů na policii křivě obvinila svého tehdejšího zaměstnavatele Patricka Lumumbu ze zapojení do vraždy své tehdejší spolubydlící, britské studentky Kercherové. Stalo se tak pár dní po činu, který se odehrál 1. listopadu 2007 v Perugii.

Knoxová byla později sama obviněna z vraždy spolu se svým tehdejším partnerem Raffaelem Sollecitem. Soudy dvojici definitivně zprostily obvinění v roce 2015. Knoxovou, která strávila čtyři roky ve vazbě, však italské soudy shledaly vinnou z křivé výpovědi a vyměřily jí trest tří let vězení.

Knoxová opustila Itálii v říjnu 2011 hned poté, co odvolací soud kvůli pochybnostem o důkazech osvobodil ji i Sollecita. Osvobozující verdikt ale prokuratura napadla a kauzou se italská justice dál zabývala, ovšem už v nepřítomnosti Knoxové. Ta se vrátila do Itálie po 12 letech, aby ve středu vystoupila před soudem.

Ve své řeči zopakovala, že se cítí být nevinná. "Byla jsem šokovaná, vyčerpaná, bez domova," řekla o okolnostech výslechu na policii několik dní po vraždě. Upozornila, že vypovídala bez obhájce a bez nezávislého tlumočníka v italštině, které tehdy málo rozuměla. "Strašně mě mrzí, že jsem nebyla schopná odolat tlaku policistů," uvedla u středečního soudu Knoxová.

Generální prokurátor Ettore Squillace Greco před soudem řekl, že Knoxová věděla, že byl Lumumba nevinný, když o něm vypovídala, čímž spáchala trestný čin.

Obhájci Knoxové uvedli, že proti rozsudku se lze ještě odvolat. Krok zváží po přečtení odůvodnění. Podle nich Knoxovou dnešní rozhodnutí soudu zklamalo. "Očekávala jiný rozsudek," uvedli podle deníku Correire della Sera obhájci Carlo Dalla Vedova a Luca Luparia. Právní zástupce Lumunby, který po nařčení ze strany Knoxové, strávil několik týdnů ve vazbě, naopak rozhodnutí soudců přivítal.

Italský nejvyšší soud, který přitom v roce 2015 osvobozující rozsudek potvrdil, v neobvyklém postupu případ znovu otevřel. Stalo se tak poté, co Evropský soud pro lidská práva odsoudil Itálii za porušení práv Knoxové při výslechu, při kterém naznačovala, že do vraždy je zapojen Lumumba.

Nejvyšší soud nařídil v roce 2023, aby nižší instance znovu posoudila, zda se Knoxová dopustila křivé výpovědi. Měla tak učinit na základě výpovědi v angličtině, kterou Američanka sepsala krátce po sporném výslechu. V dokumentu Knoxová mimo jiné tvrdí, že pochybuje o pravdivosti své předchozí ústní výpovědi, která byla podle ní ovlivněna nátlakem, stresem a extrémním vyčerpáním.

Knoxové i přes potvrzený verdikt nehrozí vězení, jelikož čas strávený ve vazbě pokrývá uložený tříletý trest. Podle italského tisku jí však případné zproštění viny mohlo otevřít cestu k odškodnění za nespravedlivé věznění.

Knoxovou a Sollecita za vraždu Kercherové poslal na více než 20 let do vězení prvoinstnační soud. Rozhodnutí změnil odvolací soud, který Knoxovou a Sollecita zbavil obvinění. To potvrdil i nejvyšší soud. Za vraždu byl odsouzený v jiném procesu v roce 2008 na 30 let Rudy Guede, jehož biologické stopy byly objeveny na místě činu.