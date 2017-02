Italský prezident zkrátil trest bývalé agentce CIA, odsouzené za podíl na únosu egyptského imáma

před 1 hodinou

Bývalé agentce CIA Sabrině de Sousaové v úterý svitla naděje, že si bude moci odpykat na svobodě zbytek trestu za podíl na únosu egyptského imáma Usámy Mustafy Hasana z roku 2003. Italský prezident Sergio Mattarella jí zkrátil trest ze čtyř na tři roky vězení, čímž de Sousasová splňuje hranici, kdy může požádat o náhradní plnění. Bývalá agentka, která má americké i portugalské občanství, tvrdí, že se na činu nijak nepodílela a že je nevinná.

Řím - Italský prezident Sergio Mattarella v úterý zkrátil ze čtyř na tři roky vězení trest bývalé agentce americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Sabrině de Sousaové, kterou italský soud poslal za mříže za podíl na únosu egyptského muslimského duchovního. Díky milosti může de Sousaová nyní požádat soud, aby si zbytek trestu mohla odpykat na svobodě, napsala agentura Reuters.

De Sousaová, která má americké i portugalské občanství, byla v Itálii v roce 2009 odsouzena v nepřítomnosti a mezitím několik let neúspěšně bojuje v Portugalsku proti možnému vydání do Itálie. Podle AP by měla být přepravena do Itálie ve středu.

Komando CIA v roce 2003 na ulici v Miláně uneslo imáma místní mešity Usámu Mustafu Hasana, kterého Spojené státy podezřívaly z podpory terorismu. Hasan, známý také pod přezdívkou abú Umar, byl následně přepraven na vojenskou základnu NATO v Avianu na severovýchodě Itálie a poté do Egypta, kde byl vězněn a údajně mučen.

Kauza zkomplikovala italsko-americké vztahy, neboť Itálie předtím udělila Hasanovi politický azyl. V rámci této kauzy italský soud v nepřítomnosti odsoudil spolu s de Sousaovou dalších 25 lidí.

Bývalou agentku, která tvrdí, že je nevinná a že se na činu nijak nepodílela, poslal soud původně na sedm let do vězení. Trest jí byl ale v rámci všeobecné amnestie snížen na čtyři roky a nyní po prezidentově zásahu na tři roky.

Výše trestu se tak nyní dostala pod hranici, kdy de Sousaová může požádat o náhradní plnění. Místo pobytu za mřížemi si tak zbytek trestu může odsloužit v domácím vězení či veřejně prospěšnými pracemi, do káznice tak zřejmě nakonec vůbec nebude muset nastoupit.

