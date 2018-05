Italská koalice se dohodla na premiérovi. Stane se jím profesor práva Conte, který nemá zkušenosti

před 45 minutami

Conteho navrhlo podle deníku La Repubblica protestní Hnutí pěti hvězd. Nyní ho musí potvrdit prezident.

Řím - Italským premiérem patrně bude 54letý Giuseppe Conte, relativně neznámý profesor správního práva bez zkušeností s politikou. Společného kandidáta potvrdili podle tiskových agentur po pondělním setkání s prezidentem Sergiem Mattarellou šéfové protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) a protiimigrační a euroskeptické Ligy.

Conteho případný nástup do funkce a tím vlastně i kontroverzní koaliční smlouva, která vyvolala obavy evropských partnerů a institucí, jsou nyní podmíněny souhlasem hlavy státu.

O 31letém šéfovi M5S Luigim di Maiovi média píší jako o budoucím ministru práce a sociálního zabezpečení, 45letý předseda Ligy Matteo Salvini patrně povede vnitro. Conteho navrhlo podle deníku La Repubblica M5S.

Znepokojení evropských partnerů a institucí vyvolal po zveřejnění koaličního programu zejména odklon od úsporných opatření EU. Příčí se jim podle agentury Reuters klíčové body programů obou stran: Liga chce zavést přímou daň, M5S si přeje prosadit základní nepodmíněný příjem 780 eur (bezmála 20 tisíc Kč). Podle odhadů by italská státní pokladna po zavedení těchto dvou změn a zrušení penzijní reformy přišla o 112 miliard eur (2,86 bilionu korun).

Komentátor listu Financial Times Wolfgang Münchau zase upozorňuje na zřízení paralelního vládního orgánu, jehož rolí by bylo rozhodovat spory mezi koaličními stranami. Italská ústava na nic takového nepamatuje, a tak by role výboru byla neformální.

Podle listu Huffington Post Italia by jeho ustavení bezpochyby vedlo ke konfliktům mezi jednotlivými státními institucemi, a možná dokonce i k ústavní krizi. Münchau v této souvislosti připomíná podkopávání italské ústavy fašisty ve 30. letech minulého století.

Proti sankcím uvaleným na Rusko

Koaliční smlouva volá také po deportacích migrantů bez dokumentů, který je v Itálii zhruba půl milionu. Protiimigrační Liga do společného programu patrně prosadila i zbudování více vězení a zvýšení počtu vězeňské stráže či policistů.

Tiskové agentury a média dále připomínají, že Liga a M5S jsou proti sankcím uvaleným na Rusko, které považují jednak za obchodního partnera a také za strategického spojence při řešení krizí v Libyi, Sýrii a Jemenu.

Obavy z koaliční smlouvy M5S a Ligy, zejména z navrhované finanční a sociální politiky, vyjádřilo mimo jiné několik vysokých představitelů Evropské komise či francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

Jejich skepsi potvrdily i ratingové agentury Fitch Ratings i DBRS. Ewald Nowotny, člen Rady guvernérů Evropské centrální banky, v pondělí uvedl, že doufá, že kroky nové italské vlády budou moudřejší než to, co se dočetl v novinách.