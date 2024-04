Islámský stát vyzývá k vraždám na zápasech Ligy mistrů, policie zpřísňuje opatření

Hrozba se týká stadionů v Paříži, Londýně a Madridu, které očekávají desítky tisíc fanoušků. Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin mezitím ohlásil výrazné posílení bezpečnostních opatření před středečním zápasem v Paříži.

Média spřízněná s organizací Islámský stát začala šířit grafiku, na které je zobrazen zakuklený muž se samopalem v ruce a napsané názvy stadionů, kde se hrají fotbalové zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů. "Všechny je zabijte," vyzývá nápis na ilustraci potřísněné červenou barvou.

Zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů se odehrají dnes a ve středu na dvou stadionech v Madridu a také v Londýně a Paříži. Španělské úřady nesdělily, že by měly nějaké konkrétní poznatky o možných útocích. Podle odborníků by však ilustrace mohla oslovit takzvané osamocené útočníky a další radikály.

Ilustraci, kterou šíří média blízká IS, považují francouzské úřady za "jasně vymezenou vyhrůžku", která ale není zaměřená jen proti Francii, píše agentura AFP. Francouzský ministr vnitra proto dnes jednal s pařížskými policejním prefektem, který nechal výrazně posílit bezpečnostní opatření. Ministr Francouze vyzval, aby nepodlehli snaze teroristické organizace šířit strach a paniku.

Ve Španělsku v současnosti panuje druhý nejvyšší stupeň protiteroristické bdělosti. Zápasy v Madridu bude podle informací stanice TVE chránit rozsáhlý aparát ze zhruba 3000 policistů, strážníků a soukromých hlídačů. Úřady se rozhodly bezpečnostní opatření posílit i v souvislosti s březnovým útokem u Moskvy, ke kterému se Islámský stát přihlásil. Při střelbě v komplexu Crocus City Hall zahynulo přes 140 lidí.

Teenagerka odešla k IS, teď chce zpátky do Británie. Žádá rodinu o pomoc | Video: Associated Press