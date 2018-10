Irák hledá ministry do nové vlády, lidé se mohou hlásit přes formulář na internetu

Premiér na Facebooku vyzval lidi s "odbornými znalostmi, specializací a praktickými zkušenostmi," aby se o funkce ucházeli.

Bagdád - Nový irácký premiér Ádil Abdal Mahdí založil webové stránky, jejichž prostřednictvím se mohou Iráčané ucházet o ministerské funkce v novém kabinetu. Na zvažování přihlášek ale nemají moc času; životopis musejí poslat ještě tento týden, jelikož do konce měsíce má Mahdí sestavit novou vládu. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Mahdí na Facebooku zároveň vyzval lidi s "odbornými znalostmi, specializací a praktickými zkušenostmi," aby se o funkce ucházeli. Do čtvrtka (16:00 místního času, 15:00 SELČ) pak zájemci musejí poslat životopis a doložit, že splňují veškeré podmínky. Rozhodnutí učinit tento krok bylo podle Mahdího založeno na "řadě žádostí o přímá osobní setkání, buď s cílem mu gratulovat, prezentovat programy a myšlenky či ucházet se o ministerské funkce".

Uchazeči musejí mimo jiné uvést, zda jsou členové politické strany a které ministerstvo by chtěli vést. Zároveň musejí popsat svůj nejvýznamnější dosavadní projekt, napsat, co z člověka dělá dobrého vůdce a představit plán praktického řešení problémů na ministerstvu, které chtějí vést. O post se mohou ucházet všichni občané Iráku, a to muži i ženy.

Zástupce šíitských muslimů Mahdí byl jmenován do funkce minulý týden, několik měsíců po volbách, které poznamenala nízká účast i stížnosti kvůli podvodům. Nezávislý politik, který má doktorát z ekonomie a v minulosti zastával například post viceprezidenta či několik ministerských funkcí, byl do funkce nominován dvěma šíity vedenými bloky, kterým se při parlamentních volbách v květnu podařilo získat nejvíce křesel. Sestavit novou vládu teď musí do 1. listopadu.

Před novým premiérem stojí těžký úkol poválečné rekonstrukce Iráku, kde čtyři roky tvrdých bojů proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) po sobě zanechaly desetitisíce zničených budov a přinutily více než tři miliony lidí opustit své domovy.

Předchozí irácké vlády byly zmítány korupcí a sektářstvím. Dosavadní premiér Hajdar Abádí se pokusil na ministerstva místo politiků dosadit technokraty, s čímž nicméně hlasitě nesouhlasila část jeho koalice.