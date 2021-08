Obrovský důl na rtuť v kyrgyzském Ajdarkenu kdysi zásoboval celý Sovětský svaz. Nyní je produkce na minimu. Mnoho šachet je stále pod vodou od nehody v roce 2009, která je vyřadila z provozu.

"Dříve jsme během tří směn těžili 500-600 tun denně. Nyní to jsou maximálně čtyři tuny," říká manažer dolu Pazyljan Kozibajev. Důl by podle něho mohl být v provozu ještě desítky let.

Celosvětová poptávka je méně než poloviční oproti roku 1980. Hlavním důvodem je to, že rtuť, která se dobývá z rudy, je toxická. V mnoha výrobcích se už nepoužívá.