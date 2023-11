Indie ukázala první záběry uvězněných dělníků. Vyproštění z tunelu ztěžují i balvany

Indie zveřejnila první záběry dělníků, kteří jsou více než týden uvězněni ve zříceném tunelu na severu země. Záchranné práce na vyproštění 41 dělníků komplikují velké balvany a další překážky, skrz které se zatím záchranáři nedokázali ke skupině v tunelu provrtat. Dělníci jsou zásobováni kyslíkem, vodou, léky a poprvé dostali také vařené jídlo - rýži a čočku.

Záchranáři v pondělí spustili k dělníkům širší trubku, kterou kromě vařeného jídla mohli poslat také malou kameru. Díky ní byla pořízená videonahrávka, na níž je vidět dělníky, jak stojí v helmách a pracovních vestách v půlkruhu v tunelu. Jeden ze záchranářů je pak vyzve, aby se postupně postavili před kameru, usmáli se a zamávali, informovala agentura Reuters a server BBC News.

Záchranné týmy se v úterý chystají obnovit hloubení otvoru v suti, kterým by mohli protáhnout dostatečně široké potrubí, jímž by se dělníci dostali bezpečně ven. V pátek byla tato práce pozastavena kvůli závadě vrtného zařízení a obavám z nového propadu terénu poté, co se z tunelu začaly ozývat zvuky praskání.

Úřady současně zvažují či připravují pět dalších alternativ. Záchranáři budují například přístupovou silnici na vrchol kopce, pod nímž tunel vede, aby se pokusili k dělníkům provrtat shora.

Na místo neštěstí byl vyslán také psychiatr Abhišek Šarma, který dělníkům poradil, aby se pravidelně procházeli po asi dvoukilometrovém prostoru, v němž jsou zablokováni, aby se věnovali lehkým jógovým cvičením a také spolu mluvili a krátili si tím čas. "Velmi důležitý je pro ně také spánek. Žádné problémy se spánkem zatím nehlásili, spí dobře," řekl agentuře Reuters psychiatr Šarma.

Rozestavěný silniční tunel o délce 4,5 kilometru ve státě Uttarákhand se propadl v neděli 12. listopadu při sesuvu půdy. Tunel má tvořit součást významné silnice propojující různá hinduistická poutní místa. Muži, kteří uvázli v tunelu, jsou převážně dělníci z chudých států na severu a východě Indie pracující za nízkou mzdu, píše agentura Reuters.