Hlavní Pulitzerovu cenu má The New York Daily News a ProPublica, odkryly zneužití pravomocí policií

Hlavní Pulitzerovu cenu získal list The New York Daily News a nezisková novinářská společnost ProPublica. Hlavní ocenění, kterým je cena za službu veřejnosti, letos porotci newyorské Kolumbijské univerzity udělili za rozkrytí dosud málo známé praxe newyorské policie, která má pravomoc bez soudu lidem zakázat vstup do jejich domovů či podniků kvůli podezření, že dané prostory zneužívají k nelegálním účelům. Tato pravomoc původně vznikla k vytlačení prostituce z newyorského náměstí Times Square. Novináři ale zjistili, že každoročně policisté zmíněnou pravomoc v New Yorku uplatní zhruba tisíckrát, a to takřka výhradně vůči nebělošské populaci.

New York - Hlavní Pulitzerovu cenu v pondělí získal list The New York Daily News a nezisková novinářská společnost ProPublica, porotci newyorské Kolumbijské univerzity je vyznamenali za zprávy o zneužívání pravomocí newyorskou policií.

Za investigativní žurnalistiku pak ocenění získal virginský deník Charleston Gazette-Mail a za mezinárodní zpravodajství novináři deníku The New York Times, kteří se věnovali snahám ruského prezidenta Vladimira Putina rozšířit svůj vliv v zahraničí.

Do Pulitzerových cen zasáhla i loňská prezidentská kampaň ve Spojených státech. Za vnitroamerické zpravodajství byl vyznamenán David Fahrenthold z deníku The Washington Post, který informoval o sporných charitativních aktivitách tehdejšího republikánského kandidáta a nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. Fahrenthold zjistil, že Trump utratil 20 000 dolarů (přes 500 000 korun) z peněz své nadace, které použil ke zhotovení svého velkoplošného portrétu.

Komise ocenila také Mezinárodní sdružení investigativních novinářů (ICIJ), mediální koncern McClatchy a deník Miami Herald za zveřejnění kauzy známé jako Panamské dokumenty (Panama Papers). Zveřejněné interní materiály panamské firmy Mossack Fonseca odhalily, jak společnost pomáhala vyhýbat se placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Nepříjemné informace se týkaly i řady politiků, podnikatelů a sportovců po celém světě.

Pulitzerovy ceny, které mají 21 kategorií, jsou považovány za vrchol amerických žurnalistických ocenění. Porota Kolumbijské univerzity ceny uděluje také za nenovinářské počiny, jako jsou hudba, poezie či životopisná díla.

Univerzitní porota ceny uděluje na doporučení předních novinářů a dalších osobností. V každé kategorii dostane vítěz diplom a 15 000 dolarů (zhruba 380 000 Kč). Výjimkou je hlavní kategorie za službu veřejnosti, která je oceněna zlatou medailí.

