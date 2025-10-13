První rukojmí na svobodě. Hamás propustil sedm Izraelců, armáda je veze do nemocnice

Prezident Jicchak Herzog dnes Trumpovi předá nejvyšší izraelské státní vyznamenání Řád cti, jehož nositelem je například Trumpův předchůdce v Bílém domě Joe Biden nebo bývalý český prezident Miloš Zeman.
Propuštění rukojmích je podle šéfky diplomatické služby EU Kaji Kallasové velkým úspěchem diplomacie a klíčovým milníkem na cestě k míru. Zajištění míru v Gaze ale bude mimořádně složité, dodala Kallasová na sociální síti X.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul přivítal dnešní propuštění prvních sedmi z 20 přeživších izraelských rukojmích, které více než dva roky zadržovalo palestinské teroristické hnutí Hamás. Označil ho za radostný i tísnivý moment. Wadephul slíbil, že se Německo bude výrazně podílet na rekonstrukci válkou zničeného Pásma Gazy, vyslání německých vojáků by ale podle něj nebylo nejlepším řešením.
"Okamžik radosti, ale i okamžik stísněnosti, protože samozřejmě víme, že někteří se opravdu vrátí jen mrtví," uvedl šéf německé diplomacie k propuštění izraelských rukojmích v rozhovoru s veřejnoprávní stanicí Deutschlandfunk. "Je to velmi dojemné, protože mezi propouštěnými je i několik těch, kteří mají německé občanství," dodal.
Katarská televizní stanice al-Džazíra s odvoláním na svého reportéra napsala, že rukojmí byli schopni chůze bez cizí pomoci. Uvedla rovněž, že druhá fáze propuštění živých rukojmích se uskuteční v 10:00 (9:00 SELČ) v jižní části Pásma Gazy.
Izraelská armáda uvedla, že Ejtan Mor, Alon Ohel, bratři Ziv a Gali Bermanovi, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran a Matan Angrest již za doprovodu jejích jednotek překročili hranice pásma a jsou na území jižního Izraele. Tam se na vojenské základně shledají se svými rodinami a podrobí se první lékařské prohlídce, než budou dopraveni vrtulníky do izraelských nemocnic.
Na Ben Gurionově letišti v Izraeli dnes přistál letoun Air Force One s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na palubě. Trump vystoupí v izraelském parlamentu a podle médií se možná také sejde s rodinami izraelských rukojmích.
Bílý dům informoval, že Trump cestou v televizi sledoval živý přenos z předání prvních sedmi rukojmích. V písku na pláži v Tel Avivu lidé vytvořili obrovský nápis "Home" s židovskými hvězdami a poděkováním v angličtině "Thank you" a znázorněním profilu hlavy prezidenta Trumpa s jeho typickým účesem.
Trump po příletu ve dveřích svého letounu pozdravil sevřenou pěstí a poté po schodech sestoupil na červený koberec rozvinutý na přistávací ploše. Trumpa na letišti přivítali premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog, dcera Ivanka, Trumpův zeť Jared Kushner, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff či velvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee.
Izraelská armáda v Pásmu Gazy převzala od pracovníků Červeného kříže prvních sedm z 20 živých izraelských rukojmích, které dnes ráno na základě dohody o příměří propustilo palestinské teroristické hnutí Hamás. Rukojmí jsou nyní za doprovodu armády na cestě do Izraele, kde se podrobí první lékařské prohlídce, uvedla armáda na síti X. Informace o jejich zdravotním stavu zatím nejsou známy.
Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda se bývalý britský premiér Tony Blair stane členem takzvané Mírové rady. Podle agentury Reuters to řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One na cestě do Izraele. Rada je zamýšlený přechodný mezinárodní orgán, v jehož čele bude stát Trump a který bude dohlížet na přechodnou správu Pásma Gazy po skončení války. "Tonyho jsem měl vždycky rád, ale chci zjistit, zda je pro všechny přijatelnou volbou," řekl americký prezident s tím, že chce, aby byla rada zřízena rychle.
Na palestinském území se dodnes nacházelo celkem 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Živé rukojmí Hamás a jeho spojenci předávají zástupcům Červeného kříže, kteří je převezou na stanoviště izraelské armády uvnitř Pásma Gazy, odkud je armáda přepraví na základnu Reim v Izraeli. Tam se podle agentury AFP rukojmí setkají se svými rodinami a posléze budou převezeni do nemocnic. Hamás a další palestinské frakce mají navrátit také těla 28 mrtvých rukojmích, z nichž jedním je voják zabitý v průběhu jedné z předešlých válek v roce 2014.
Katarská televizní stanice al-Džazíra uvedla, že druhá fáze propuštění živých rukojmích se uskuteční v 10:00 (9:00 SELČ) v jižní části Pásma Gazy.
Prvními propuštěnými jsou Gali a Ziv Bermanovi, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Ejtan Mor and Guy Gilboa-Dallal, napsal server The Times of Israel s odkazem na další izraelská média. Skupina byla předána ve městě Gaza v severní části pásma.
Izrael v rámci první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa propustí bezmála 2000 vězněných Palestinců z izraelských věznic včetně 250 doživotně odsouzených. Agentura Reuters s odvoláním na oficiálního činitele obeznámeného s operací napsala, že všech 1966 palestinských vězňů, kteří mají být dnes propuštěni výměnou za izraelské rukojmí, už nastoupilo do přistavených autobusů v izraelských věznicích.
Desetitisíce Izraelců sledují televizní přenosy na veřejných projekcích po celé zemi, hlavní akce se koná na náměstí v Tel Avivu. Jakmile izraelské televizní stanice oznámily, že rukojmí jsou v rukou Červeného kříže, lidé propukli v bouřlivý jásot.
Palestinské teroristické hnutí Hamás dnes ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm z 20 živých rukojmích, které má dnes propustit na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informují o tom tiskové agentury i izraelská média. Informace o zdravotním stavu propuštěných, kteří byli v Pásmu Gazy drženi přes dva roky, nebyly bezprostředně k dispozici. Předání podle Reuters potvrdili také představitelé Hamásu, izraelská armáda o něco později uvedla, že propuštění jsou na cestě.